Logo
Large banner

Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom

Izvor:

SRNA

02.03.2026

13:50

Komentari:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Foto: Tanjug / AP / Kenny Holston

Usred udara, iransko rukovodstvo sada zaista želi da postigne dogovor sa SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Oni očajnički žele da sklope dogovor. Rekao sam im da je trebalo da ga sklope prije sedmicu dana", rekao je Tramp za list "Telegraf".

Горан Ратковић Рале

Scena

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

On je dodao da Vašington očekuje da će planirana likvidacija dijela iranskog rukovodstva trajati dvije do tri sedmice.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Scena

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

15 min

0
Илустрација - Паре

Zanimljivosti

Sudbina se mijenja: Jedan znak pliva u parama, drugi tone u dugove

17 min

0
Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Društvo

Fond PIO građanima: Moguća obustava penzija, rok je 30. april

22 min

0
Ово су четири нова правила на Мундијалу

Fudbal

Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

23 min

0

Više iz rubrike

Путнички авион полетио из Абу Дабија

Svijet

Putnički avion poletio iz Abu Dabija

50 min

0
У Хагу настављено суђење Тачију по оптужници за ометање правде

Svijet

U Hagu nastavljeno suđenje Tačiju po optužnici za ometanje pravde

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Zelenski laže

1 h

0
Огласила се Москва: Спремни смо

Svijet

Oglasila se Moskva: Spremni smo

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Ovaj horoskopski znak ne zna za poraz

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner