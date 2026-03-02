Tramp: Teheran želi dogovor sa Vašingtonom

Usred udara, iransko rukovodstvo sada zaista želi da postigne dogovor sa SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Oni očajnički žele da sklope dogovor. Rekao sam im da je trebalo da ga sklope prije sedmicu dana", rekao je Tramp za list "Telegraf".

On je dodao da Vašington očekuje da će planirana likvidacija dijela iranskog rukovodstva trajati dvije do tri sedmice.