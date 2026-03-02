Sijarto: Zelenski laže

Vladimir Zelenski laže o navodnoj neispravnosti naftovoda „Družba“, a to dokazuju satelitski snimci, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

„Analizirali smo satelitske snimke dijela naftovoda ‘Družba’ koji je važan za Mađarsku. Oni jasno pokazuju da predsednik Zelenski laže i da ne postoje nikakvi tehnički ili inženjerski razlozi za blokadu naftovoda ‘Družba’“, rekao je Sijarto u video-obraćanju.

Kijev je 27. januara obustavio tranzit ruske nafte ka Mađarskoj, navodeći da je došlo do oštećenja opreme na zapadu zemlje. Sijarto je tom prilikom izjavio da je blokada politički pritisak.

Nakon toga, Budimpešta je obustavila isporuke dizela Ukrajini i blokirala odobravanje kredita Evropske unije Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra, prenosi Sputnjik.