Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

Goran Ratković Rale danas je primljen u bolnicu, a uz njega je bila njegova partnerka Ana Nikolić, koja mu je pružila punu podršku.

Prema navodima medija, kompozitor je prethodnih dana imao simptome koje je pripisivao posljedicama virusa koji je preležao. Ipak, pregled je pokazao da je riječ o problemu sa srcem, te da je situacija mogla biti znatno ozbiljnija da je odlagao odlazak ljekaru.

Izvor blizak Raletu naveo je da je bio blijed, bezvoljan i da je otežano disao, ali da je vjerovao da će tegobe proći same od sebe.

“Bio je blijed, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod ljekara”, ispričao je izvor.

Na dan prijema u bolnicu Rale je bio u pratnji Todora Došena, bivšeg policajca koji je dio njihovog obezbjeđenja. Prije ulaska u bolnicu zastao je da porazgovara sa prisutnima i, uprkos ozbiljnosti situacije, bio je raspoložen.