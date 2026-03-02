Luni Đogani ponovo otkazan let: Zaglavljeni smo na Maldivima

Luna Đogani sa suprugom Markom Miljkovićem nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem dijelu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Luna se sada oglasila, vidno uznemirena, i otkrila da im je let ponovo otkazan.

Ona je istakla da je uplašena zbog cijele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

"Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cijele situacije jer so zaglavljeni ovd‌je, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vrijeme", napisala je Luna, prenosi Blic.

Marko je iznenadio putovanjem

Podsjetimo, Marko je nedavno priredio ovo putovanje kao iznenađenje, a Lunu je u vili na plaži na krevetu sačekala romantična poruka: "Oko, srećan rođendan. Marko".

Miljković je otkrio da su uzeli vilu direktno na plaži, kao i da je ostrvo rezervisano samo za odrasle i nudi uslugu od pet zvjezdica.