Luni Đogani ponovo otkazan let: Zaglavljeni smo na Maldivima

Blic

02.03.2026

13:33

Луна Ђогани и Марко
Foto: Youtube screenshot

Luna Đogani sa suprugom Markom Miljkovićem nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem dijelu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Luna se sada oglasila, vidno uznemirena, i otkrila da im je let ponovo otkazan.

Ona je istakla da je uplašena zbog cijele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

"Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cijele situacije jer so zaglavljeni ovd‌je, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vrijeme", napisala je Luna, prenosi Blic.

Marko je iznenadio putovanjem

Podsjetimo, Marko je nedavno priredio ovo putovanje kao iznenađenje, a Lunu je u vili na plaži na krevetu sačekala romantična poruka: "Oko, srećan rođendan. Marko".

Дубаи марина

Scena

Kćerka Đoleta Đoganija pokazala kako trenutno izgleda Dubai: Atmosfera je sablasna

Miljković je otkrio da su uzeli vilu direktno na plaži, kao i da je ostrvo rezervisano samo za odrasle i nudi uslugu od pet zvjezdica.

