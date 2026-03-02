Logo
Large banner

Maja Marinković bijesna na Janjuša: Trudnu si me ostavio

Izvor:

Blic

02.03.2026

12:01

Komentari:

0
Маја Маринковић
Foto: Youtube/ screenshot

Neviđeni haos tresao je zidove Bijele kuće kada su bivši ljubavnici Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ušli u još jedan žestok verbalni okršaj.

Učesnici rijaliti programa “Zadruga 9 Elita” ponovo su iznijeli sav prljav veš iz svoje turbulentne prošlosti.

Tokom dramatične svađe, Maja je potkačila Janjuša zbog najbolnije teme, trudnoće koju je prekinula, ističući pred svima da joj je drago što mu nije rodila dijete. Sve je počelo kada je bivši košarkaš pokušao da se opravda.

"Ja tebi nisam ružnu riječ rekao", govorio je Janjuš.

Maja je na ove riječi doslovno eksplodirala i sasula mu sve u lice:

"Jesi, ponižavao si me. Ti si me trudnu ostavio. Hvala Bogu kako se završilo, a ne tebi da rodim dijete da se patim cijeli život. Tebi ništa sveto nije. Da li sam zaslužila da me šalješ u izolaciju?", pričala je ona.

Janjuš je zatim pokušao da je isprovocira i udari na njena osjećanja:

"Reci da te to boli",rekao je on.

Марко Гвозденовић

Hronika

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

Obje si nas ponižavao – rekla je Maja kao iz topa, ne ostavljajući mu prostora za dalju manipulaciju.

Maja: "Imala sam 19 prekida trudnoće"

Podsjetimo, Maja Marinković je nedavno šokirala cjelokupnu javnost i region svojim skandaloznim priznanjem da je do sada prekinula trudnoću čak 19 puta, te da je tablete za “dan poslije” uzimala “kao bombone”.

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan poslije i imala bar 19 prekida trudnoće", šokirala je starleta.

Ona je istakla da nerado priča o tome jer to nije nešto čime bi se bilo koja d‌jevojka trebala ponositi, te da iz ove perspektive nikada više to ne bi uradila, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi :

Maja Marinković

Zadruga

Marko Janjušević Janjuš

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Životna priča frontmena benda Lavina: Nije bilo lako...

2 h

0
Бака Прасе добио забрану: Не може да изађе из земље

Scena

Baka Prase dobio zabranu: Ne može da izađe iz zemlje

2 h

0
Дубаи

Scena

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

3 h

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Evropa u šoku zbog srpskog predstavnika na Evroviziji: Lavina "zapalila" mreže

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

13

50

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner