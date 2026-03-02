Maja Marinković bijesna na Janjuša: Trudnu si me ostavio

Neviđeni haos tresao je zidove Bijele kuće kada su bivši ljubavnici Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ušli u još jedan žestok verbalni okršaj.

Učesnici rijaliti programa “Zadruga 9 Elita” ponovo su iznijeli sav prljav veš iz svoje turbulentne prošlosti.

Tokom dramatične svađe, Maja je potkačila Janjuša zbog najbolnije teme, trudnoće koju je prekinula, ističući pred svima da joj je drago što mu nije rodila dijete. Sve je počelo kada je bivši košarkaš pokušao da se opravda.

"Ja tebi nisam ružnu riječ rekao", govorio je Janjuš.

Maja je na ove riječi doslovno eksplodirala i sasula mu sve u lice:

"Jesi, ponižavao si me. Ti si me trudnu ostavio. Hvala Bogu kako se završilo, a ne tebi da rodim dijete da se patim cijeli život. Tebi ništa sveto nije. Da li sam zaslužila da me šalješ u izolaciju?", pričala je ona.

Janjuš je zatim pokušao da je isprovocira i udari na njena osjećanja:

"Reci da te to boli",rekao je on.

Obje si nas ponižavao – rekla je Maja kao iz topa, ne ostavljajući mu prostora za dalju manipulaciju.

Maja: "Imala sam 19 prekida trudnoće"

Podsjetimo, Maja Marinković je nedavno šokirala cjelokupnu javnost i region svojim skandaloznim priznanjem da je do sada prekinula trudnoću čak 19 puta, te da je tablete za “dan poslije” uzimala “kao bombone”.

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan poslije i imala bar 19 prekida trudnoće", šokirala je starleta.

Ona je istakla da nerado priča o tome jer to nije nešto čime bi se bilo koja d‌jevojka trebala ponositi, te da iz ove perspektive nikada više to ne bi uradila, prenosi Blic.