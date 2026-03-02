Logo
Ruski naučnici razvili novu metodu za bržu proizvodnju vodonika

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

13:00

Doktor, mikroskop
Foto: Pexels

Naučnici sa ruskog Baltičkog federalnog univerziteta Imanuel Kant (BFU) i Nacionalnog univerziteta za informacione tehnologije, mehaniku i optiku u Sankt Petersburgu (ITMO) osmisli su postupak koji pojednostavljuje proizvodnju ekološki prihvatljivog goriva od vodonika iz vode.

Da bi se proizveo vodonik visoke čistoće, koji se može koristiti kao ekološki prihvatljivo gorivo koje prilikom sagorevanja oslobađa samo vodu, do sada je bilo neophodno korišćenje agresivnih reagensa i energije koja se generiše sagorijevanjem nafte, uglja ili gasa, prenosi agencija RIA Novosti.

Nafta

Ekonomija

Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

"Takva proizvodnja vodoničnog goriva ima ogroman karbonski otisak. Mi smo na sobnoj temperaturi razvili metod za brzu i hladnu sintezu poroznih materijala koji pomažu vodi da se razloži na kiseonik i vodonik. Ovi katalizatori, koji su su posebno efikasni u magnetnom polju, napravljeni su od lako dostupnih metala - gvožđa, kobalta i nikla, za razliku od klasičnih i veoma skupih iridijuma i rutenijuma", objasnio je Nikolaj Šilov, asistent u Istraživačkom centru za pametne materijale i biomedicinske primjene na BFU Imanuel Kant.

On je objasnio da to omogućava da se vodonik proizvodi brže, jeftinije i ekološki prihvatljivije i dodao da izlaganje novog materijala spoljašnjem magnetnom polju značajno povećava njegovu efikasnost, svojstvo koje se retko nalazi kod katalizatora za proizvodnju vodonika.

Tagovi :

naučnici

Rusija

