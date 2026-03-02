Logo
Preminuo muškarac povrijeđen u eksploziji u BiH

Izvor:

ATV

02.03.2026

13:36

Komentari:

0
Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Nakon jučerašnje eksplozije plinske boce u stambenoj zgradi u zeničkom naselju Crkvice, potvrđeno je da je Muhamed Begović (71) preminuo od zadobijenih povreda.

Eksplozija se dogodila oko 11.40 sati u ulazu 1C, a policija je odmah osigurala mjesto događaja.

Begović je zbog povreda opasnih po život hitno prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo, piše "Crna hronika".

илу-пас-кангал

Hronika

Užas u BiH: Pas rastrgao muškarca

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti nesreće.

Stanari zgrade evakuisani su juče nakon razorne eksplozije plinske boce.

