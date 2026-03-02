Preminuo muškarac povrijeđen u eksploziji u BiH

Izvor:
ATV
02.03.2026
13:36
Komentari:0
Nakon jučerašnje eksplozije plinske boce u stambenoj zgradi u zeničkom naselju Crkvice, potvrđeno je da je Muhamed Begović (71) preminuo od zadobijenih povreda.
Eksplozija se dogodila oko 11.40 sati u ulazu 1C, a policija je odmah osigurala mjesto događaja.
Begović je zbog povreda opasnih po život hitno prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo, piše "Crna hronika".
Hronika
Užas u BiH: Pas rastrgao muškarca
Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti nesreće.
Stanari zgrade evakuisani su juče nakon razorne eksplozije plinske boce.
Hronika
26 min0
Hronika
35 min0
Hronika
55 min0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu