Preminuo muškarac povrijeđen u eksploziji u BiH

Nakon jučerašnje eksplozije plinske boce u stambenoj zgradi u zeničkom naselju Crkvice, potvrđeno je da je Muhamed Begović (71) preminuo od zadobijenih povreda.

Eksplozija se dogodila oko 11.40 sati u ulazu 1C, a policija je odmah osigurala mjesto događaja.

Begović je zbog povreda opasnih po život hitno prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo, piše "Crna hronika".

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti nesreće.

Stanari zgrade evakuisani su juče nakon razorne eksplozije plinske boce.