Prošlo je više od 48 sati: Bez interneta 90 miliona ljudi

Režim u Iranu koristi isključenje interneta kao paravan za kršenje ljudskih prava.

U Iranu je prošlo više od 48 sati kako je za ogromnu većinu od 90 miliona stanovnika isključen internet, saopštio je danas Netbloks, nezavisna organizacija koja prati isključenja interneta.

Netbloks je u saopštenju na platformi Iks naveo da su isključenja interneta u Iranu "uobičajena taktika režima".

"Prethodni slučaj u januaru trajao je nekoliko ned‌jelja, i prikrivao je teška kršenja ljudskih prava", navodi se u saopštenju.

Netbloks je na svojoj internet stranici naveo da je internet u Iranu isključen 28. februara, na dan kada su počeli američko-izraelski napadi na tu zemlju, kada su podaci sa mreže pokazali da je nacionalna pokrivenost internetom u zemlji bila četiri odsto od uobičajenog nivoa, prenosi B92.