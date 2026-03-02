Logo
Prvi snimci haosa na Kipru: Uzletjeli lovci

Izvor:

ATV

02.03.2026

14:10

Хаос на Кипру након напада Ирана
Nakon napada dronova na britanske baze u Akrotiriju, po društvenim mrežama šire se dramatični snimci sa Kipra.

U međuvremenu borbeni avioni poletjeli su iz vojne baze Akrotiri na Kipru, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

U međuvremenu, kiparski mediji izvještavaju da se na aerodromu u Pafosu oglasila sirena nakon što je u njegovom vazdušnom prostoru detektovan sumnjivi dron.

Prema nepotvrđenim informacijama, aerodrom je zatvoren.

Grčke vlasti su donijele odluku da pošalju "prvu pomoć".

Kako se navodi u saopštenju vlasti, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga, aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra i Grčka šalje dvije fregate na Kipar, i par F-16.

