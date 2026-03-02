Prvi snimci haosa na Kipru: Uzletjeli lovci

Nakon napada dronova na britanske baze u Akrotiriju, po društvenim mrežama šire se dramatični snimci sa Kipra.

U međuvremenu borbeni avioni poletjeli su iz vojne baze Akrotiri na Kipru, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Two drones aimed at the British Akrotiri base in Cyprus were intercepted - yediot news pic.twitter.com/SGpfM61swE — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) March 2, 2026

U međuvremenu, kiparski mediji izvještavaju da se na aerodromu u Pafosu oglasila sirena nakon što je u njegovom vazdušnom prostoru detektovan sumnjivi dron.

Prema nepotvrđenim informacijama, aerodrom je zatvoren.

Iran missiles have hit the British airbase in Cyprus https://t.co/si3vuQuuvZ pic.twitter.com/TNDuVF982S — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) March 2, 2026

Grčke vlasti su donijele odluku da pošalju "prvu pomoć".

Kako se navodi u saopštenju vlasti, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga, aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra i Grčka šalje dvije fregate na Kipar, i par F-16.