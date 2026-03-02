Podlegla povredama: Preminula supruga Alija Hamneija

Supruga iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija preminula je danas nakon što je podlegla povredama zadobijenim u istom američko-izraelskom vazdušnom napadu u kojem je poginuo njen muž.

"Al Džazira" je izvijestila da je Mansure Hodžasteh Bagerzade preminula dva dana nakon što je njen muž, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u svom kompleksu u Teheranu.

Kako je ubijen ajatolah Ali Hamnei?

Izrael i SAD su tempirali napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom na vrhu između ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata sa operacijom.

Društvo Ovo bacamo svi, a ima značajne količine zlata

Ubistvo čovjeka koji je vladao Iranom skoro 40 godina, izvršeno je juče, potvrđen je preko noći na državnoj televiziji. To je ogroman trenutak za islamsku naciju.

Izrael je objavio da su pored ajatolaha ubijeni i bivši generalni sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Šamkani i komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Hronika Prve reakcije na presudu za ubistvo Krunića: Očekivali smo dosljednost Vrhovnog suda

Dva iranska izvora rekla su "Rojtersu" da je u subotu, neposredno prije početka napada, Hamnei sazvao sastanak na bezbjednoj lokaciji na kojem su bili prisutni Šamkani i sadašnji sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Laridžani.

(Mondo)