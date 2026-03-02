Ispovijest Nataše iz Dubaija: Njima smo egzotizam, uzmem 2.000 za noć

Takva je priča Nataše, mlade Ruskinje koja sebe opisuje kao "profesionalku koja prodaje svoje tijelo i vještine", a ne kao "prostitutku".

Ona baca svjetlo na toleranciju koja okružuje se**ualnu industriju u Dubaiju, iako je prostitucija i dalje nezakonita u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Nataša je rođena u Moskvi, a nakon završetka Medicinskog fakulteta, preselila se u Dubai. U početku je radila kao konobarica, zarađujući oko 350 dolara mjesečno. Kako prenosi "balkanveb", osam mjeseci kasnije odlučila je da promijeni pravac.

Njeno prvo iskustvo kao se**ualne radnice nije bilo prijatno, ali privukla ju je zarada.

"Osjećala sam se kao škrtica. Stala sam na tri mjeseca, ali kada mi je trebao novac i kada sam shvatila da mogu da zaradim više za jednu noć nego za mjesec dana rada, vratila sam se. Sa svakim novim klijentom je postajalo lakše. Jednostavno sam to vidjela kao posao", ispričala je.

Bogati arapski klijenti vide bijele žene kao "egzotične"

Većina njenih klijenata su bogati Arapi, a kako kaže, "bijele žene su čist egzotizam". U početku su muškarci preferirali "prirodne djevojke", ali trendovi su se promijenili.

"Sada žele djevojke sa velikim vještačkim grudima i usnama", kaže.

Uložila je u kozmetičke procedure da postigne ono što naziva "premium statusom", što joj omogućava da naplaćuje i do 2.000 dolara po noći. Dodaje da se evropske žene "obično plaćaju više od drugih nacionalnosti".

Iako kaže da "većinom nije bilo problema", opisuje i iskustva koja su je uplašila.

"Jedan klijent je ušao ljut i želeo da me veže i ništa drugo ne radi osim da me posmatra dok ne mogu da se pomjerim. Drugi je želio da ga ja vežem. Inače, bili su tu jednostavni zahtjevi za predigru ili specifičan donji veš".

Dvostruki život za roditelje

Nataša je svojoj majci otvoreno priznala sve o poslu kojim se bavi, ali je ocu rekla da radi kao stjuardesa.

Istovremeno, finansijski ih podržava tako što im redovno šalje novac. Svoje visoke prihode ulaže na berzi, koristeći, kako kaže, svoj "razum i obrazovanje" iz godina provedenih u medicini.

