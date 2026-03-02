Logo
Large banner

Zvanično otkazane utakmice Evrolige zbog rata

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

15:38

Komentari:

0
Званично отказане утакмице Евролиге због рата
Foto: Tanjug / AP / Marko Jovanovic

Utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel koje su planirane da se odigraju u četvrtak u okviru 30. kola Evrolige zvanično su otkazane, saopšteno je iz elitnog košarkaškog takmičenja.

Kako je saopštila Evroliga razlog otkazivanja je trenutna situacija u regionu i nemogućnost putovanja poslije privremenog zatvaranja vazdušnog prostora.

- Evroliga će sa navedenim klubovima procijeniti najbolje moguće opcije za ponovno održavanje utakmica, pažljivo prateći najnoviji razvoj događaja i održavajući stalnu komunikaciju sa lokalnim i međunarodnim vlastima, kao i svim relevantnim organizacijama, kako bi se osigurala bezbjednost i dobrobit svih uključenih. Više informacija biće objavljeno u narednim danima - piše u saopštenju.

Podijeli:

Tag :

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Званично: Евролига отказала турнир

Košarka

Zvanično: Evroliga otkazala turnir

2 d

0
Прекинута утакмица због бомбардовања

Košarka

Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

2 d

0
Транспарент турских навијача

Košarka

Sraman transparent Turaka na utakmici protiv Partizana

4 d

0
Кошаркаши Партизана

Košarka

Partizan pao 20. put u Evroligi

4 d

0

Više iz rubrike

Три играча Партизана заробљена у Дубаију

Košarka

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju

1 d

0
Званично: Евролига отказала турнир

Košarka

Zvanično: Evroliga otkazala turnir

2 d

0
Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

Košarka

Nikola Jokić je heroj NBA: Džoker naučio siledžiju pameti

2 d

0
Прекинута утакмица због бомбардовања

Košarka

Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

47

Odbornici u Tesliću trže hitno sazivanje Skupštine grada

16

40

Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

16

35

Tramp razočaran reakcijom britanskog premijera

16

16

Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

16

07

NATO neće učestvovati u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner