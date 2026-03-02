Zvanično otkazane utakmice Evrolige zbog rata

Utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel koje su planirane da se odigraju u četvrtak u okviru 30. kola Evrolige zvanično su otkazane, saopšteno je iz elitnog košarkaškog takmičenja.

Kako je saopštila Evroliga razlog otkazivanja je trenutna situacija u regionu i nemogućnost putovanja poslije privremenog zatvaranja vazdušnog prostora.

- Evroliga će sa navedenim klubovima procijeniti najbolje moguće opcije za ponovno održavanje utakmica, pažljivo prateći najnoviji razvoj događaja i održavajući stalnu komunikaciju sa lokalnim i međunarodnim vlastima, kao i svim relevantnim organizacijama, kako bi se osigurala bezbjednost i dobrobit svih uključenih. Više informacija biće objavljeno u narednim danima - piše u saopštenju.