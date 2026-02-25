Partizan pao 20. put u Evroligi

Izvor:
Agencije
25.02.2026
21:15
Komentari:0
Košarkaši Partizana izgubili su Fenerbahčea 81:78 u 29. kolu Evrolige.
Partizan je u Istanbulu zabilježio 20. poraz u sezoni, dok je turski tim došao do 20. pobjede u sezoni.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Bruno Fernando sa 18 poena.
Oporavljeni Karlik Džons, koji se vratio na teren poslije četiri mjeseca, je postigao 17 poena, dok je Dvejn Vašington ubacio 15.
U redovima Fenerbahčea istakao se Tejlen Horton-Taker sa 29 poena.
Vejd Boldvin je postigao 17 poena, Tarik Biberović 13, a Bonzi Kolson je zabilježio 10 poena.
Košarka
13 h0
Košarka
1 d0
Košarka
1 d0
Košarka
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu