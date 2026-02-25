Logo
Partizan pao 20. put u Evroligi

Agencije

25.02.2026

21:15

Кошаркаши Партизана
Foto: Screenshot / X

Košarkaši Partizana izgubili su Fenerbahčea 81:78 u 29. kolu Evrolige.

Partizan je u Istanbulu zabilježio 20. poraz u sezoni, dok je turski tim došao do 20. pobjede u sezoni.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Bruno Fernando sa 18 poena.

Oporavljeni Karlik Džons, koji se vratio na teren poslije četiri mjeseca, je postigao 17 poena, dok je Dvejn Vašington ubacio 15.

U redovima Fenerbahčea istakao se Tejlen Horton-Taker sa 29 poena.

Vejd Boldvin je postigao 17 poena, Tarik Biberović 13, a Bonzi Kolson je zabilježio 10 poena.

KK Partizan

Evroliga

