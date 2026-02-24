Logo
Sramota u San Francisku: Obezbjeđenje istjeralo Srbe sa meča Nikole Jokića zbog trobojke

Izvor:

Telegraf

24.02.2026

10:33

Komentari:

0
Навијачи избачени са НБА меча због српске тробојке
Foto: Basket News

Težak skandal dogodio se u San Francisku tokom utakmice između Golden Stejt Voriorsa i Denver Nagetsa, kada je tokom izvođenja slobodnih bacanja od strane našeg Nikole Jokića, obezbjeđenje sa tribina istjeralo dvoje srpskih navijača koji su došli da gledaju najboljeg košarkaša današnjice.

Oni su sa sobom imali veliku srpsku trobojku, kojom su odlučili da pozdrave Jokića dok je izvodio slobodna bacanja, ali je obezbjeđenje vrlo brzo došlo do njih i pokazalo im je put van dvorane, što je naravno razbjesnelo sve u Srbiji.

Nikome nije bilo jasno zbog čega su srpski navijači istjerani napolje, jer nisu skandirali ništa pogrešno, ali je vrlo brzo stiglo zvanično obrazloženje odluke obezbjeđenja.

Naime, kako se navodi, navijači na tribinama ne smiju na tribinama da prikažu i mašu zastavama i transparentima, kao i znacima koji su zakačeni za štap, a ne smiju da se prikazuju ni zastave veće od 11x17 inča, odnosno 28x43 centimetara.

Zastava koju su sa sobom imali srpski navijači bila je daleko veća od pomenute mjere, zbog čega je obezbjeđenje reagovalo, ali svi smatraju da je ovo moglo da se riješi na daleko humaniji način, jednostavnim upozorenjem.

Pogledajte snimak ovog skandala:

Nikola Jokić

trobojke

NBA

San Francisko

Golden Stejt

