Alimpijević grmi poslije poraza u finalu Kupa: "Ja ovo više ne mogu da prihvatim, ne moram da radim!"

Ekipa Bešiktaša poražena je u finalu Kupa Turske od Fenerbahčea rezultatom 91:74, ali rezultat na semaforu, prema riječima Dušana Alimpijevića, ne oslikava pravo stanje stvari i probleme sa kojima se njegov tim suočio na parketu.

Srpski selektor je odmah nakon meča dao veoma emotivnu i oštru izjavu, u kojoj se fokusirao na ogroman nesrazmjer u broju slobodnih bacanja i kriterijum suđenja koji je, prema njegovom mišljenju, direktno uticao na ritam utakmice.

- Osjećam se užasno. Osjećam se užasno jer... slušajte, prije svega, Fenerbahče je lider Evrolige. Znamo da su sjajan tim sa odličnim trenerom. Svi mi to znamo i previše to poštujemo. Ali ljudi, ja ovo više ne mogu da prihvatim - počeo je Alimpijević vidno uznemiren.

"We shoot 6 f.t. in 1st half, 8 in 2nd half. They have 30-something free throws.



Let us play. I don't need to be a coach in the Turkish League. I can sit and watch the games"



On se potom osvrnuo na potencijalne kritike da je razlika na kraju bila prevelika da bi se pričalo o sudijama.

- Svi će reći: "Ali treneru, bilo je 17 razlike. U čemu je problem?". Šta je 17? Mi smo u prvom poluvremenu šutnuli šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali preko 30! Moji ključni igrači, Dotson i Džona, rano su ušli u probleme sa faulovima dok je utakmica još bila aktivna.

Za kraj, Alimpijević je poslao poruku koja će sigurno odjeknuti u turskoj košarkaškoj javnosti.

- Sada će reći: "O čemu on priča, pa 17 je razlike". Da, 17 je, oni jesu bolji tim i čestitam im. Ali, pustite nas da igramo! Ne moram ja da budem trener u turskoj ligi. Mogu samo da sjedim i gledam utakmice, jer ko zna koji put već ponavljam istu stvar - zaključio je trener Bešiktaša.