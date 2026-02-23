Logo
Large banner

Alimpijević grmi poslije poraza u finalu Kupa: "Ja ovo više ne mogu da prihvatim, ne moram da radim!"

Izvor:

Agencije

23.02.2026

07:11

Komentari:

0
Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"
Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Ekipa Bešiktaša poražena je u finalu Kupa Turske od Fenerbahčea rezultatom 91:74, ali rezultat na semaforu, prema riječima Dušana Alimpijevića, ne oslikava pravo stanje stvari i probleme sa kojima se njegov tim suočio na parketu.

Srpski selektor je odmah nakon meča dao veoma emotivnu i oštru izjavu, u kojoj se fokusirao na ogroman nesrazmjer u broju slobodnih bacanja i kriterijum suđenja koji je, prema njegovom mišljenju, direktno uticao na ritam utakmice.

- Osjećam se užasno. Osjećam se užasno jer... slušajte, prije svega, Fenerbahče je lider Evrolige. Znamo da su sjajan tim sa odličnim trenerom. Svi mi to znamo i previše to poštujemo. Ali ljudi, ja ovo više ne mogu da prihvatim - počeo je Alimpijević vidno uznemiren.

On se potom osvrnuo na potencijalne kritike da je razlika na kraju bila prevelika da bi se pričalo o sudijama.

- Svi će reći: "Ali treneru, bilo je 17 razlike. U čemu je problem?". Šta je 17? Mi smo u prvom poluvremenu šutnuli šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali preko 30! Moji ključni igrači, Dotson i Džona, rano su ušli u probleme sa faulovima dok je utakmica još bila aktivna.

Za kraj, Alimpijević je poslao poruku koja će sigurno odjeknuti u turskoj košarkaškoj javnosti.

- Sada će reći: "O čemu on priča, pa 17 je razlike". Da, 17 je, oni jesu bolji tim i čestitam im. Ali, pustite nas da igramo! Ne moram ja da budem trener u turskoj ligi. Mogu samo da sjedim i gledam utakmice, jer ko zna koji put već ponavljam istu stvar - zaključio je trener Bešiktaša.

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Alimpijević

Bešiktaš

Košarka

sudije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кристапс Порзингис

Košarka

Da li će Porzingis igrati protiv Jokića?

14 h

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Košarka

Jokić otkrio do kada će da igra košarku

3 d

0
Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

Košarka

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

6 d

0
Ана Ивановић обезбиједила позамашну алиментацију: Колико ће плаћати Швајнштајгер

Scena

Ana Ivanović obezbijedila pozamašnu alimentaciju: Koliko će plaćati Švajnštajger

3 sedm

0

Više iz rubrike

Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

Košarka

Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

10 h

0
Кристапс Порзингис

Košarka

Da li će Porzingis igrati protiv Jokića?

14 h

0
Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Košarka

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

16 h

0
Стефан Миљеновић за АТВ: Сањао сам овај тренутак

Košarka

Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Molotovljev koktel bačen na restoran

08

33

Jak zemljotres pogodio Kinu

08

30

Šuška se o razvodu, a ovo je imovinska karta Vesne i Đoleta Đoganija

08

20

Lijek za dijabetes kao novi doping?

08

17

Slaviša Stojanović više nije trener Željezničara, ekipu vodio samo četiri utakmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner