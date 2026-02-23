Sudijski ekspert bez dlake na jeziku: Srbija bruji o ovom detalju sa derbija

Crvena zvezda ubjedljivo je savladala Partizan u 178. vječitom derbiju. Vasilije Kostov je načeo goste, a Marko Arnautović i Aleksandar Katai dotukli su crno-bijele.

Partizan je imao šansu u 71. minutu da iz penala dođe do šanse da se vrati u meč. Ali, Milan Vukotić nije iskoristio penal, golman Zvezde Mateus je odbranio, a Partizanov centarfor Andrej Kostić je natrčao na odbijenu loptu i dao gol.

Međutim, pogodak je poništen jer je Crnogorac nagazio liniju, što je prestup, objasnio je Jokić.

- Kompletan tim, sudije i VAR sudije, striktno su poštovali pravila igre. Ovo je interesantna situacija, u našem duhu je da pričamo da li je nešto mogao ili ne da dosudi, da li je trebalo ili nije... Međutim, VAR sudija je postupio u duhu pravila, objasniću zbog čega. Prije toga bih rekao da sam imao primjedbu na dosuđivanje penala, a imam savjet, sudija bi trebalo više da se bavi preventivnim radom i da obiđe kompletno igrače na liniji i da ih upozori da ne smiju da gaze liniju. Četiri ili pet igrača nagazilo je liniju iz neznanja, misleći da to ne utiče. Kada stojiš na liniji kaznenog prostora, smatra se da si u tom prostoru - kazao je za TV Arena Jokić.

Potom je bivši sudija detaljno objasnio.

- Kod ofsajda se gledaju glava, tijelo i noge, da li si preko ofsajd-linije. Kod kaznenog udarca gleda se samo stopalo, da li si ušao prije ili nisi. Ovdje je otežavajuća okolnost to ako igrač nagazi liniju, uđe pre izvođenja kaznenog udarca i bude aktivan u odnosu na igru, a postigao je gol, onda se dosuđuje indirektni slobodni udarac.