Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

22.02.2026

16:45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova odmjeriće snage u 178. “vječitom derbiju”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.

Malo pred početak derbija atmosfera dostiže svoj vrhunac, pa su tako Grobari koji su ispunili jug oskrnavili semafor.

Туча Делије Гробари

Fudbal

Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

Grobari su već pravili razne stvari tokom dolaska na stadion, kada su recimo počupali saobraćajne znakove pored puta i njih su nosili do Marakane, a nastavili su da "skrnave" i na stadionu Crvene zvezde, na poznatoj Marakani.

Oni su pola sata prije početka meča odlučili da malo oskrnave i semafor Crvene zvezde, koji se nalazi iznad južne tribine.

Рајко Митић-стадион

Fudbal

ATV na “vječitom derbiju”: Crvena zvezda dočekuje Partizan

Na okviru semafora su ispisali riječi.

- Si..j Zvezdo -

