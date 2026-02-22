Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova odmjeriće snage u 178. “vječitom derbiju”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.

Malo pred početak derbija atmosfera dostiže svoj vrhunac, pa su tako Grobari koji su ispunili jug oskrnavili semafor.

Grobari su već pravili razne stvari tokom dolaska na stadion, kada su recimo počupali saobraćajne znakove pored puta i njih su nosili do Marakane, a nastavili su da "skrnave" i na stadionu Crvene zvezde, na poznatoj Marakani.

Oni su pola sata prije početka meča odlučili da malo oskrnave i semafor Crvene zvezde, koji se nalazi iznad južne tribine.

Na okviru semafora su ispisali riječi.

- Si..j Zvezdo -