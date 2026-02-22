Logo
ATV na “vječitom derbiju”: Crvena zvezda dočekuje Partizan

Nikola Lučić

22.02.2026

16:03

Рајко Митић-стадион
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova odmjeriće snage u 178. “vječitom derbiju”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.

Osmostruki uzastopni šampion pred meč 24. kola Superlige Srbije ima bod više od najvećeg rivala. Iako su jesenji dio sezone završili na drugom mjestu, “crveno-bijeli” od povratka Dejana Stankovića veoma brzo počeli su da pružaju partije koje su ih krasile prethodnih sezona.

звезда-02102025

Fudbal

Sve spremno za derbi: Poznati sastavi Crvene zvezde i Partizana

Zvezda nije izgubila od Partizana na domaćem terenu od 2017. godine i to joj, uz izuzetan kvalitet donosi ulogu favorita.

Partizan, s druge strane ima priliku da eventualnim trijumfom ponovo preuzme lidersku poziciju na tabeli. Govorilo se u minulom periodu o budućnosti trenera Nenada Stojakovića koga očekuje prvi derbi na klupi kluba iz "Humske", te bi eventualna pobjeda mogla značajno da promijeni njegov status.

Utakmicu koja počinje u 17 časova sudi Pavle Ilić.

