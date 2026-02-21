FSS aktivirao bombu: Materaci u reprezentaciji Srbije!

21.02.2026
Đanfilipo Materaci, talentovani krilni napadač omladinske škole rimskog Lacija, dobio je poziv selektora kadetske reprezentacije Srbije Igora Matića za prijateljsku utakmicu protiv Slovenije.
Iza tog poziva stoji priča o porodici, identitetu i snažnoj vezi sa zemljom koja je oduvek imala posebno mjesto u njihovom domu.
Njegova majka Maura, rođena u Beogradu, govorila je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije o emocijama, porodici i snu koji se pretvorio u stvarnost.
„Svi smo bili presrećni. Ja sam rođena u Beogradu, mama mi je iz Srbije, tata Italijan. Mnogo smo vezani za Srbiju, bez obzira što se moja zemlja rođenja zvala Jugoslavija. Srbiju nosim u srcu. Stariji sin Đeremija govori srpski, mlađi za sada razumije, ali ne govori dobro. Sigurna sam da će brzo savladati jezik. Nažalost, baka više nije živa, a ona je sa njima najviše razgovarala na srpskom.“
Kontakt sa Fudbalskim savezom Srbije uslijedio je posredstvom bivšeg reprezentativca Srbije.
„Kontaktirao nas je Nikola Lazetić, koji je veliki dio karijere proveo u Italiji. Pitao nas je da li bi Đanfilipu bilo drago da zaigra u dresu Srbije. Bila sam toliko uzbuđena. Odgovorila sam bez razmišljanja da bi to za našeg sina i našu porodicu bilo ispunjenje sna. Znali smo da ga u posljednje vrijeme prate i ljudi iz italijanskog saveza, ali je Srbija bila brža.
"Da budem iskrena, to je bio najveći san njegove prabake. Zvala se Biserka Nikčević. Tri godine već nije sa nama i mogu da zamislim koliko bi bila srećna da vidi svog praunuka u dresu Srbije. Poludjela bi od sreće i ponosa.“
Srbija je u njihovom domu oduvijek bila prisutna.
„Dok je baka bila živa, često smo dolazili u Beograd. Dječaci su obožavali njene sarme. Za nas je Srbija kao Italija. Živimo ovdje, ali smo stalno u kontaktu sa prijateljima iz Srbije. Ja lično, imam mnogo prijateljica u Beogradu. Nedavno smo prodali stan, ali verujem da ćemo zbog novih okolnosti ponovo početi češće da dolazimo.“
U porodici Materaci fudbal je više od igre.
„Mi smo fudbalska porodica. Deda Đuzepe je igrao profesionalno za Bari i Leče, a kao trener je dugo radio u Laciju. To je bio ključni razlog da i Đanfilipo izabere Lacio kao sredinu u kojoj će napraviti prve korake. Stric Marko je legenda evropskog fudbala, osvajač ‘triplete’ sa Interom, strijelac gola u finalu Svjetskog prvenstva i šampion svijeta sa reprezentacijom Italije.“
Veza sa rimskim klubom ima i jednu posebnu dimenziju.
„Navijam za Lacio, između ostalog i zbog prijateljstva sa Sinišom Mihajlovićem. Ne znam da li je to sudbina, ali baš na dan njegovog rođendana završili smo papirologiju sa Fudbalskim savezom Srbije. Siniša je bio veliki čovjek i vrhunski stručnjak. Mnogo poštujemo njegovu porodicu. U dobrim smo odnosima i sa Dejanom Stankovićem, kome od srca čestitamo pobjedu protiv Lila.“
Đanfilipo je izraziti dešnjak, ali u Laciju najčešće igra po lijevoj strani u ulozi krilnog napadača.
„Ta pozicija mu omogućava da ulazi u sredinu i koristi svoju jaču nogu.“
Kada je riječ o uzorima iz Srbije, izbor je bio prirodan.
„Tu nema dileme, Sergej Milinković-Savić. Dok je igrao u Laciju, živio je blizu nas. Upoznali smo se i Đanfilipo je često imao priliku da razgovara sa Sergejem.
“Iako će prve reprezentativne korake napraviti kod selektora Igora Matića, razvoj mladog fudbalera sa velikim interesovanjem prati i stručni štab seniorske reprezentacije Srbije.
„Ja ne pratim toliko detaljno fudbal, ali me sinovi stalno informišu. Đanfilipo mi je rekao sve najljepše o selektoru Veljku Paunoviću i zna kakav je uspjeh ostvario sa generacijom koja je osvojila svjetsku titulu. Veoma se raduje radu u reprezentaciji i jedva čeka prvo okupljanje u Staroj Pazovi.“
Šta majka kaže sinu pred prvi izlazak na teren u dresu Srbije?
„U Italiji kažu da treba da stavi srce u kopačke. Vjerujem da se kod nas kaže – srce na teren. Najvažnije je da pruži maksimum i da sebe stavi u službu ekipe.“
U porodici se već planiraju i prvi dolasci na utakmice.
„Moj suprug je trenutno u Njujorku na terapiji, ali i on gori od želje da što prije gleda Đanfilipa u dresu Srbije. Inače, gol koji je postigao u Derbiju Rima protiv Rome, Đanfilipo je posvetio tati Mateu i to je za cijelu našu porodicu bio posebno emotivan trenutak.“
