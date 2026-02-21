"Ruke su vam krvave": Sedmi dan protesta u Sarajevu

U Sarajevu je danas sedmi dan protesta nakon smrti mladića Erdoana Morankića, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći.

Kako pišu federalni mediji, ovo je ujedno su i najmasovniji protest.

Za razliku od prethodnih dana, kada su na protestima dominirali srednjoškolci i studenti, danas su na ulicama ljudi svih generacija.

Hiljade ljudi na ulicama Sarajeva traži pravdu, a glavni moto je: "Ruke su vam krvave".