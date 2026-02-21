"Ruke su vam krvave": Sedmi dan protesta u Sarajevu

21.02.2026
13:05
Komentari:0
U Sarajevu je danas sedmi dan protesta nakon smrti mladića Erdoana Morankića, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći.
Kako pišu federalni mediji, ovo je ujedno su i najmasovniji protest.
Za razliku od prethodnih dana, kada su na protestima dominirali srednjoškolci i studenti, danas su na ulicama ljudi svih generacija.
Hiljade ljudi na ulicama Sarajeva traži pravdu, a glavni moto je: "Ruke su vam krvave".
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
42
14
33
14
32
14
29
Trenutno na programu