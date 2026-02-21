Vesni Bratić u ponedjeljak skidaju nanogicu

Nekadašnjem crnogorskom ministru prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić u ponedjeljak, 23. februara, biće ukinuta mjera zabrane napuštanja stana i skinuta nanogica ako tog dana, prema planu Specijalnog tužilaštva, budu saslušana tri svjedoka, izjavio je njen advokat Mitar Šušić.

"U istrazi su predviđena saslušanja svjedoka Milice Kadović, Dejana Dašića i Jovane Mijović nakon čega će, praktično, prestati razlozi za trajanje mjere zabrane napuštanja stana", rekao je Šušić za "Pobjedu".

Viši sud u Podgorici juče je Bratićevoj, koja je uhapšena zbog navodne zloupotrebe službenog položaja, ukinuo pritvor i odredio blaže mjere nadzora - zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor i zabranu kontakta sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara.

Šušić je naveo da je odbrana zadovoljna odlukom vijeća da ukine pritvor Bratićevoj jer su time potvrđene teze odbrane da ne postoje razlozi za pritvor, niti opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke.

On je naglasio da, iako je zadovoljan ukidanjem pritvora, nije saglasan sa ocjenom da postoji osnovana sumnja da je Bratićeva izvršila krivično djelo.

Iz Višeg suda u Podgorici juče je saopšteno da je Bratićevoj ukinut pritvor nakon što je Krivično vijeće uvažilo žalbe branilaca, pa je preinačeno rješenje sudije za istragu ovog suda od 17. februara i odbijen predlog Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora.