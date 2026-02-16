Logo
Uhapšena Vesna Bratić

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

11:56

Komentari:

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Foto: YouTube/Screenshot

Vesna Bratić, bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Crne Gore uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, javljaju Vijesti.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su je jutros u Podgorici. Ona je poslije 11 časova privedena u zgradu "Limenka", gdje je sjedište SPO-a.

Усне

Zdravlje

Dala 460 evra za punije usne, dobila pakao: Stanje mi se pogoršavalo

Bratić je uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića.

Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Crna Gora

hapšenje

