Uhapšena Vesna Bratić

Vesna Bratić, bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Crne Gore uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, javljaju Vijesti.
Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su je jutros u Podgorici. Ona je poslije 11 časova privedena u zgradu "Limenka", gdje je sjedište SPO-a.
Bratić je uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića.
Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.
