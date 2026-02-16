Stigla presuda: Tijana sama kriva za svoju smrt?

Za smrt Novosađanke Tijane Radonjić (19), koja je poginula prilikom parasejlinga poslije pada iz padobrana, nisu krivi vlasnik preduzeća za sportove na vodi i skiperi, već ona sama jer je otkopčala prsluk i pala iz padobrana, odlučilo je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Ovo je odluka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru koje je odbacilo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih jer je uvidom u snimak leta utvrdilo da do nesreće nije došlo usljed korišćenja neispravne opreme ili njenog otkazivanja, već usljed toga što je Tijana, tokom ljeta, sama otkopčala i skinula prsluk nakon čega je pala iz padobrana!

Advokat Mirko Bogićević iz Novog Sada, uložio je pritužbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom traži da se slučaj vrati na ponovno odlučivanje, prenosi TV Prva.

U pritužbi na rješenje tužilaštva se navodi da vozač čamca Turčin K. M. i pomoćnik Srbin I. J. "nisu posvetili dužnu pažnju i brigu" za Tijanu, koja je bila na padobranu.

Nisu imali panik taster

"Nisu imali nikakav kontakt sa tinejdžerkom jer nisu imali panik taster. Turčin i Srbin su primjetili da je nema u padobranu tek kada su vidjeli da je lokalni ribari izvlače iz mora - navodi se u pritužbi i dodaje da je protiv osumnjičenih bilo i više nego dovoljno razloga da se preuzme gonjenje po službenoj dužnosti", kaže punomoćnik porodice nastradale djevojke i dodaje:

"Odredbom Krivičnog zakonika Crne Gore, član 155 stav 1, zaprećena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine ukoliko se ne ukaže pomoć povrijeđenom koji je svojom krivicom zadobio povrede opasne po život. Stavom 3 ovog člana zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina ako je nastupila smrt usljed neukazivanja pomoći.

Kako smo ranije pisali, skiperi su 4 minuta i 45 sekundi vozili prazno sjedište zbog čega se pokrenula polemika da li je to nebriga za tuđi život.

Advokat Andrija Marković iz Beograda je na osnovu rešenja tužilaštva i pritužbe advokata u koje je imao uvid, izjavio za TV Prvu da Tijanina porodica može da podnese privatnu tužbu i traži novčanu nadoknadu za smrt kćerke.

Tijana pala u more sa 50 metara

Podsjetimo, Tijana je nastradala u Budvi, 28. maja 2025. poslije pada u more sa visine veće od 50 metara.

Obdukcija je utvrdila da je smrt nastupila usljed utapanja, gušenja i teških povreda grudnog koša.

Na video snimku se vidi kako Tijana nekoliko minuta uspaničeno maše skiperima i traži da je spuste.

Tijana R. stradala je u Budvi 28. maja prilikom parasejlinga, a snimak tragedije brzo se pojavio na društvenim mrežama, o čemu smo ranije pisali.

Dan nakon smrti Tijane R. vlasnik agencije za parasejling oglasio se za "Blic". On je tada tvrdio da "Tijana nije pokazivala nikakav strah".

Nakon brojnih spekulacija i nagađanja, kao i tvrdnji da je djevojka počinila samoubistvo, snimak na kojem se vidi trenutak kada je stradala dejvojka, su za "Blic" komentarisali stručnjaci kolji su istakli da nema elemenata koji bi pokazali da je Tijana počinila suicid.

Tijana je bila u Budvi sa svojom rođakom koja je posmatrala njen let sa plaže. Ona je za "Blic" otkrila sve detalje vožnje koja je bila kobna po mladu Novosađanku.

Ona je, takođe, i ispričala da Tijana nije snimala reklamu, kao što je tvrdio vlasnik agencije.

Vlasnik agencije za vodene sportove M. K uhapšen je nekoliko dana poslije tragedije.

Stručnjaci su ranije u razgovoru za "Blic" objasnili da je Tijana R, kako se pretpostavlja, doživjela napad panike jer je osetila da joj je život u opasnosti.

Evo šta se događa u ljudskom tijelu tokom napada panike.