Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

Izvor:

Informer

16.02.2026

07:08

Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Djevojka Tijana Radonjić (19) iz Novog Sada stradala je u Budvi u Crnoj Gori 28. maja 2025. kada je pala u more tokom parasejlinga, a Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru je odbacilo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih. Uvidom u snimak nesreće, utvrđeno je da se nesreća nije dogodila usljed korišćenja neispravne opreme ili njenog otkazivanja, već usljed toga što je ona tokom leta sama otkopčala i skinula prsluk.

Nakon toga je ona pala u more sa velike visine i poginula je na licu mjesta. Na televiziji “PRVA” je o slučaju govorio advokat Mirko Bogićević koji je uložio pritužbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom traži da se slučaj vrati na ponovno odlučivanje.

” ‘Nisu imali nikakav kontakt sa tinejdžerkom jer nisu imali panik taster. Turčin i Srbin su primijetili da je nema u padobranu tek kada su vidjeli da je lokalni ribari izvlače iz mora’ – navodi se u pritužbi i dodaje da je ‘protiv osumnjičenih bilo i više nego dovoljno razloga da se preuzme gonjenje po službenoj dužnosti’. Odredbom Krivičnog zakonika Crne Gore, član 155 stav 1, zaprijećena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine ukoliko se ne ukaže pomoć povrijeđenom koji je svojom krivicom zadobio povrede opasne po život. Stavom 3 ovog člana zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina ako je nastupila smrt usljed neukazivanja pomoći”, objasnio je Bogićević.

Budva

poginula djevojka

