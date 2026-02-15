Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

Josip Dabro, kontroverzni hrvatski političar, poslanik hrvatskog Sabora iz redova desničarskog Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede u vladi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, snimljen je tokom vikenda na manifestaciji u mjestu Komletinci kako pjeva stihove u kojima se navodi da je poglavnik kvinlinške i ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH) Ante Pavelić "vođa svih Hrvata", piše hrvatski Večernji list.

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je saborski poslanik Dabro stihove ustaške pjesme, zabilježeno je na video-snimku objavljenom na Fejsbuku, prenosi Tan‌jug.

Na snimku se vidi i čuje kako Dabro pjeva pesmu "Kad je (osnivač Hrvatske seljačke stranke) Stjepan Radić umirao", da bi potom dodao "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", a zatim i stihove koji se dovode u vezu sa ustaškim pokretom.

"Samo za Milorada"

U jednom dijelu, direktno u kameru, Dabro je rekao "samo za Milorada", aludirajući da te stihove pjeva predsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Miloradu Pupovcu.

U komentarima ispod objave oglasio se i bivši predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Đapić, koji je naveo -"Ovo nisam godinama čuo! Bravo zastupniče", dok je Dabro odgovorio simbolom munje.

Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante… pic.twitter.com/8CHqAHnj0z — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) February 15, 2026

Dabro je bio ministar poljoprivrede od 17. maja 2024. do 18. januara 2025. godine, kada je podnio ostavku nakon što je u javnost dospio privatni video-snimak na kojem se vidi kako tokom vožnje automobilom puca iz pištolja kroz prozor sa suvozačevog mjesta.

Opštinsko državno tužilaštvo u Osijeku tereti ga da je u periodu od 2020. do 2024. godine omogućavao d‌jetetu upotrebu pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik ručnoj bombi, kao i rastavljanje i čišćenje oružja, čime je, kako se navodi, ugrozio bezbjednost d‌jeteta.

Region Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

Sumnjiči se i za neovlašćeno držanje automatske puške vojnog porijekla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, kao i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave.

Oglasio se Pupovac

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentarisao je snimak na kojem Josip Dabro pjeva stihove u kojima se Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

"Ova pjesma, kao i druge pjesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i prijetnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj", rekao je Pupovac za Dnevnik Nove TV.

Dabro je pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu. Uz to je dobacio i komentar "samo za Milorada", vjerojatno aludirajući na Pupovca.