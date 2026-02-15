Logo
Large banner

Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

Izvor:

Tanjug

15.02.2026

21:25

Komentari:

0
Јосип Дабро
Foto: Printscreen/X

Josip Dabro, kontroverzni hrvatski političar, poslanik hrvatskog Sabora iz redova desničarskog Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede u vladi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, snimljen je tokom vikenda na manifestaciji u mjestu Komletinci kako pjeva stihove u kojima se navodi da je poglavnik kvinlinške i ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH) Ante Pavelić "vođa svih Hrvata", piše hrvatski Večernji list.

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je saborski poslanik Dabro stihove ustaške pjesme, zabilježeno je na video-snimku objavljenom na Fejsbuku, prenosi Tan‌jug.

Na snimku se vidi i čuje kako Dabro pjeva pesmu "Kad je (osnivač Hrvatske seljačke stranke) Stjepan Radić umirao", da bi potom dodao "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", a zatim i stihove koji se dovode u vezu sa ustaškim pokretom.

"Samo za Milorada"

U jednom dijelu, direktno u kameru, Dabro je rekao "samo za Milorada", aludirajući da te stihove pjeva predsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Miloradu Pupovcu.

U komentarima ispod objave oglasio se i bivši predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Đapić, koji je naveo -"Ovo nisam godinama čuo! Bravo zastupniče", dok je Dabro odgovorio simbolom munje.

Dabro je bio ministar poljoprivrede od 17. maja 2024. do 18. januara 2025. godine, kada je podnio ostavku nakon što je u javnost dospio privatni video-snimak na kojem se vidi kako tokom vožnje automobilom puca iz pištolja kroz prozor sa suvozačevog mjesta.

Opštinsko državno tužilaštvo u Osijeku tereti ga da je u periodu od 2020. do 2024. godine omogućavao d‌jetetu upotrebu pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik ručnoj bombi, kao i rastavljanje i čišćenje oružja, čime je, kako se navodi, ugrozio bezbjednost d‌jeteta.

Поплаве у сјеверној Македонији

Region

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

Sumnjiči se i za neovlašćeno držanje automatske puške vojnog porijekla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, kao i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave.

Oglasio se Pupovac

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentarisao je snimak na kojem Josip Dabro pjeva stihove u kojima se Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

"Ova pjesma, kao i druge pjesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i prijetnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj", rekao je Pupovac za Dnevnik Nove TV.

Dabro je pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu. Uz to je dobacio i komentar "samo za Milorada", vjerojatno aludirajući na Pupovca.

Podijeli:

Tag :

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Поплаве у Сјеверној Македонији

Region

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

4 h

0
Окићено ауто-свадба-машне

Region

Policija presrela svadbenu kolonu, slijede žestoke kazne

8 h

0
Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

Region

Pucnjava kod zgrade tužilaštva na Cetinju

9 h

0
Преварена на кућном прагу у Хрватској: Остала без више хиљада евра

Region

Prevarena na kućnom pragu u Hrvatskoj: Ostala bez više hiljada evra

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

22

00

Oglasila se Kaja Ostojić: Evo u kakvom je stanju njen muž nakon udesa

21

53

Prijevremeni izbori u Varešu: Kandidat SDA proglasio pobjedu

21

45

Pravi izazov: Sa ovim znakovima je jako teško sarađivati

21

42

Suprug Kaje Ostojić imao saobraćajnu nezgodu: Sudario se sa kamionom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner