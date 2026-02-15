Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

Centar za upravljanje krizama (CUK) Sjeverne Makedonije saopštio je danas da su do 17 časova zabilježene poplave i izlivanja vodotokova u više regiona u zemlji, usljed obimnih padavina u posljednjim satima.

U skopskoj regiji, u opštini Saraj, poplavljena su sela Buković i Semenište. Na terenu su angažovane ekipe opštine Saraj, Vatrogasne brigade grada Skoplja, JP Vodovod i kanalizacija – Skoplje, kao i Direkcija za zaštitu i spasavanje, prenosi Aktivnosti usmerene na čišćenje zahvaćenih područja i odvodnjavanje površina kako bi se postepeno normalizovala situacija, javio je dnevni list Večera.

U kumanovskoj regiji, u opštini Lipkovo, reka Slupčanka se izlila iz korita u selu Opae, zahvatajući dio naseljenog mjesta.

Izlivanje je registrovano i u ataru sela Orizare, gde su poplavljene poljoprivredne površine. Za sada nije prijavljena materijalna šteta osim na obradivom zemljištu. U tetovskoj regiji, intenzivne padavine izazvale su porast nivoa vode i probleme sa odvodnim kanalima. Prijavljena su klizišta na putnim pravcima Tetovo – Džepčište i prema selu Jeduarce.

Prvi putni pravac je zatvoren za saobraćaj, dok je drugi očišćen i ponovo otvoren. Na deonici Tetovo – Popova Šapka saobraćaj se odvija otežano, a jutros je uvedena zabrana za teške teretne kamione i autobuse. Za sada nema opasnosti od izlivanja većih vodotokova, snabdijevanje strujom i vodom je stabilno, navode iz CUK-a.

U gostivarskoj regiji, prijavljene su poplave u Gostivaru, Vrapčištu i Mavrovu i Roštuši, gdje su poplavljene kuće, podrumi i privredni objekti. U selu Belovište spasene su osobe zarobljene u poplavljenoj zgradi. U Forinu je registrovano izlivanje rijeke Vardar sa rizikom za obližnje kuće, zbog čega je angažovana mehanizacija za čišćenje korita reke.

ČUK ističe da se neke od intervencija odvijaju u teškim uslovima zbog ograničenih tehničkih sredstava. U selu Forino došlo je do izlivanja rijeke Vardar, koja je zahvatila poljoprivredne površine, dok postoji rizik za objekte u blizini mosta prema selu Tumčevište.

Angažovana je mehanizacija za čišćenje riječnog korita. U Ohridu je situacija stabilna i nema izvještaja o poplavama. Nasuprot tome, u Kičevu je, nakon izlivanja reke Zajaške, poplavljeno nekoliko kuća i dvorišta, a starija lica, invalidi i deca evakuisani su iz poplavljenih objekata.

Uprava za vanredne situacije naglašava da se stanje kontinuirano prati u koordinaciji sa nadležnim institucijama i da će javnost biti blagovremeno obavještena o daljem razvoju.