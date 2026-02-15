Pokušao pregaziti policajca kod Slatine, pa pobjegao

U petak oko 23:30, na putu između Sladojevca i Radosavca, došlo je do incidenta kada su policajci u sklopu nadzora prometa pokušali zaustaviti vozača koji je, umjesto da se zaustavi, namjerno udario policajca. Policajac je uspio izbjeći udarac, a vozač je nastavio bježati.

Tokom potjere, policijski službenici su primjetili da su iz vozila izbačeni predmeti, koji su kasnije pronađeni u kanalu uz cestu. U tri paketića koji su pronađeni, otkrivena su narkotična sredstva: pet grama marihuane, 16 grama kokaina i jedan gram istog opojnog sredstva.

Svijet Sijarto: Kijev i dalje blokira isporuke nafte Mađarskoj

Vozač, 24-godišnji muškarac, i njegov 23-godišnji suvozač su nakon zaustavljanja uhapšeni. Vozač je odbio testiranje na prisustvo narkotika, a obojici su uzeti uzorci krvi i urina radi daljih analiza. Nakon kriminalističkog istraživanja, 23-godišnji putnik je pušten na slobodu, dok je vozač predan pritvoru i protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog prisile prema službenoj osobi.

Protiv 24-godišnjaka će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prenosi Dnevnik.hr.