Simbol podjela: Vatikan neće proglasiti Stepinca za sveca

Večernje novosti

15.02.2026

13:51

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Apostolski nuncij u Hrvatskoj Đorđo Lingva na završetku službe u Hrvatskoj jasno je poručio da nema ništa od proglašenja kardinala Alojzija Stepinca svetim.

Glavna poruka ambasadora je to što nije došlo do pomirenja u hrvatskoj i srpskoj javnosti, te da bi "Stepinčeva svetost bila uzaludna", pišu beogradske "Večernje novosti".

"Treba reći istinu"

Uzimanjem u obzir toga potvrđeno je da ni papa Franjo ni papa Benedikt Šesnaesti nisu kanonizovali Stepinca, Lingva je, kako je rekao, uvjeren da će se to pitanje rješavati tek kada se postigne pomirenje, poručivši da treba jasno istaći istinu.

Подметање пожара у ћевабџиници

Hronika

Pokušao podmetnuti požar u poznatoj ćevabdžinici

To je nakon dugo vremena jasan signal o raspoloženju Vatikana prema Stepincu. U hrvatskoj javnosti često se isticala potreba da se ubrza proces kanonizacije, ali je sada poruka drugačija.

Stepinac simbol podjela

Alojzije Božja i blaženi Alojzije – tim riječima se i dalje obilježavaju neke godišnjice vezane za Stepinca, rječnik nadahnut nacionalnim zanosom i ratnim interpretacijama.

Lingva je rekao da je ratni kardinal postao simbol podjela, te da bi njegova kanonizacija u ovom trenutku bila političko pitanje.

Полиција Италија

Svijet

Pronađena bomba u blizini olimpijske skakaonice

Vjera se, prema njegovim riječima, ne smije zloupotrebljavati kada se radi o osjetljivim nacionalnim interesima. Upozorio je da religija treba da bude sredstvo pomirenja, a ne produbljivanja sukoba.

Vatikan

Alojzije Stepinac

Hrvatska

