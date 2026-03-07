Netanjahu: Izrael pripremio plan "sa mnogo iznenađenja"

Izrael je pripremio plan "sa mnogo iznenađenja" za sljedeću fazu rata sa Iranom da bi destabilizovao režim u Teheranu i omogućio promjenu, rekao je Natanjahu u video obraćanju koje prenose izraelski mediji.

On je poručio pripadnicima Iranske revolucionarne garde da su "na nišanu", ali da će biti pošteđen svako ko položi oružje i da mu se neće ništa dogoditi.

Obraćajući se iranskom narodu, Netanjahu je rekao da se "približava trenutak istine" i da Izrael ne pokušava da podijeli Iran, već da ga oslobodi.

Izraelski premijer je dodao da, na kraju, oslobođenje Irana zavisi od iranskog naroda i da će to donijeti mir između Izraela i Irana, kao i šire u regiji.

Netanjahu je naglasio da Izrael stoji uz druge zemlje koje je Iran napao i da "režim ajatolaha ugrožava svijet".

On je kritikovao UN zbog ćutanja dok Irance ubija njihovo sopstveno rukovodstvo, kao i zapadne lidere zbog njihove "slabosti" i zato što su napustili iranski narod.