Novak Đoković saznao sa kim igra ako prođe Poljaka

Američki teniser Aleksandar Kovačević plasirao se u treću rundu mastersa u Indijan Velsu.

Trenutno 72. na svijetu lako je savladao Korentana Mutea, 33. na ATP listi, rezultatom 6:1, 6:4.

Zakazao potencijalni meč sa Novakom

Malo više od sat i po igre je bilo dovoljno Kovačeviću da zakaže potencijalni okršaj sa Novakom Đokovićem.

Novak će prije toga morati da preskoči prvu prepreku u vidu Kamila Majhšaka.

Kovačević je naročito ubjedljiv protiv Mutea bio u prvom setu, da bi u drugom, ključni brejk napravio u devetom gemu.

Igrali jednom na šljaci

Protiv Đokovića je igrao samo jednom, na startu Rolan Garosa 2023, kada nije uzeo ni set.

Kovačević, porijeklom sa ovih prostora, najbolji plasman je imao nedavno kada je bio 52. igrač planete.

Još uvijek čeka na titulu, a ovosezonski skor na ATP turu mu je 8-7.