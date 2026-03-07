Đoković u subotu nastavlja Indijan Vels

07.03.2026
08:47
Komentari:0
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u subotu od 22 sata protiv Poljaka Kamila Majhšaka u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.
Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao drugi meč dana na stadionu broj 1.
Prije njih na teren će izaći Jelena Ribakina i Hejli Baptist.
Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Majhšak pobijedio Đovanija Mpetšija Perikara.
Srpski i poljski teniser nisu do sada igrali jedan protiv drugog.
Đoković je treći teniser svijeta, a Majhšak je 57. na ATP listi.
Tenis
16 h0
Tenis
20 h0
Tenis
21 h0
Tenis
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu