Đoković u subotu nastavlja Indijan Vels

07.03.2026

08:47

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u subotu od 22 sata protiv Poljaka Kamila Majhšaka u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao drugi meč dana na stadionu broj 1.

Prije njih na teren će izaći Jelena Ribakina i Hejli Baptist.

Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Majhšak pobijedio Đovanija Mpetšija Perikara.

Srpski i poljski teniser nisu do sada igrali jedan protiv drugog.

Đoković je treći teniser svijeta, a Majhšak je 57. na ATP listi.

