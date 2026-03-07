Đoković u subotu nastavlja Indijan Vels

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u subotu od 22 sata protiv Poljaka Kamila Majhšaka u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao drugi meč dana na stadionu broj 1.

Prije njih na teren će izaći Jelena Ribakina i Hejli Baptist.

Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Majhšak pobijedio Đovanija Mpetšija Perikara.

Srpski i poljski teniser nisu do sada igrali jedan protiv drugog.

Đoković je treći teniser svijeta, a Majhšak je 57. na ATP listi.