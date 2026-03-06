Sabalenka pala u zagrljaj milijardera: Iza svega se krije bolna i surova priča

Nedavno je najbolja teniserka na svetu Arina Sabalenka objavila je snimak kako je isprošena od strane svog izabranika Jorgosa Frangulisa.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka izgovorila je "da" i prihvatila skupocjeni dijamantski prsten, a čini se da joj se mnogo svidjela romantika kojoj je pribegao poznati brazilsko-grčki preduzetnik.

Velika ljubav sa milijarderom

Arina Sabalenka (27) u vezi je sa Jorgosom Frangulisom od 2023, a godinu dana kasnije svoju ljubav krunisali su vjeridbom. Frangulis često boravi na turnirima uz Sabalenku, podržava je i prisutan je na njenim mečevima. Jorgos je rođen 9. septembra 1988. u Sao Paolu u Brazilu, a njegova porodica je grčkog porijekla.

Jorgos Frangulis (38) studirao je pravo, ali je svoju karijeru usmjerio poslije prema biznisu. Nije diplomirao, niti je položio pravosudni ispit. Osnivač je superfud brenda "Oakberi" čija su glavna osnova bobice akai, koji iz godine u godinu ima globalni rast i veoma je popularan.

Ima više od 700 prodavnica u 40 zemalja, a kompanija godišnje zaradi 63 miliona američkih dolara. Arina je zaštitni znak lanca restorana, a brend "Oakberi" je njen zvanični sponzor.

Bio oženjen i pobijedio rak

Pojedini brazilski mediji pisali su da je Frangulis prije veze sa Sabalenkom bio oženjen, međutim da pisanja nikada nisu dobila zvaničnu potvrdu. Njemu je dijagnostikovan rak štitne žlijezde u avgustu 2016. godine, operisan je i uklonjen mu je čvor dva mjeseca kasnije.

"Oduvijek sam znao da neću biti advokat. Ono što sam uvijek želio, jeste da budem preduzetnik", objasnio je Frangulis u razgovoru za magazina "Forbs".

Pored karijere uspješnog preduzetnika, Jorgos Frangulis je veliki zaljubljenik u motosport. Takmičio se u 128 trka "Porše GT3 kupa". I danas odlazi na autodrome širom sveta i voli brzu vožnju, jer su trke i dalje njegova velika strast.

Arina otkrila istinu

U intervjuu za časopis "People" u avgustu 2024. godine, Arina Sabalenka je otvoreno govorila o tome kako joj je Jorgos Frangulis bio najveći izvor podrške dok se borila sa tugom i depresijom.

"Bio je to zaista težak period kada sam bila zaista srećna što ga imam pored sebe. Uvijek me je bodrio, uvijek se brinuo da radimo neke zabavne stvari", otkrila je Arina, a u januaru 2026. na turniru u Brizbejnu poručila je svom momku da bi bilo vrijeme da je zaprosi:

"Na kraju, ali ne i najmanje važno, hvala mom dečku što me je izdržao. Teška sam osoba, nije lako sa mnom. Najbolji si, jer uvijek znaš kako treba samo sa mnom i kako da me podneseš. Nadam se da ću uskoro moći da te zovem drugačije."

Veza sa starijim hokejašem

Ono što je zanimljivo, jeste da je Arina Sabalenka pre veze sa Jorgosom Frangulisom, tri godine bila u ljubavi sa Konstantinom Kolcovom (42), bivšim profesionalnim hokejašem iz Bjelorusije. Upoznali su se 2021. godine, a svoju vezu nisu krili.

Kolcov je bio pravi plejboj, a iz braka sa Julijom Mihajlovom ima tri sina. Kao mlad bio je veliki talenat i igrao je u ruskoj KHL ligi, a potom je karijeru nastavio u NHL, gdje je za Pitsburg Pingvinse upisao 144 utakmice.

Smrt u koju sumnja bivša supruga

Arina i Konstantin prekinuli su vezu početkom 2024. godine, a u martu su stigle strašne vijesti, da je Bjelorus sebi oduzeo život. Njegovo beživotno tijelo pronašla je policija u jednoj hotelskoj sobi u Majamiju. Poslije istrage ustanovljeno je da se radilo o samoubistvu.

Njegova bivša supruga Julija Mihajlova, koja je imala dobar odnos sa Arinom Sabalenkom, nikada nije povjerovala u verziju američke policije, vjerujući da se radilo o nesreći, jer je oko njega pronađen veliki broj praznih flaša sa alkoholnim pićem.

Provokativna izdanja

Iako Arina Sabalenka voli da dijeli provokativne snimke sa svojih ljetovanja, ona je u suštini diskretna u privatnom životu. Rijetko se upušta u javne rasprave o svojim vezama i detaljima iz života, osim kada želi izraziti zahvalnost partneru podrškom u teškim momentima.

Na društvenim mrežama često dijeli slike sa svojim partnerom i putovanjima, ali ne otkriva previše, posebno ne o porodičnim planovima, osim što je u jednom intervjuu pomenula da želi "veliku porodicu kad završi tenisku karijeru", prenosi Kurir.