Budimir i Kostrešević sa Georgievom: MUP jeste i ostaje profesionalan partner

Autor:ATV
06.03.2026
14:08
Komentari:0
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević sastali su se direktorom za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC) Čavdarom Georgievim.
U razgovorima su se osvrnuli da dosadašnje aktivnosti i saradnju, te konstatovali da istu treba intenzivirati u budućosti.
Ministar Budimir i direktor za operacije SELEC-a složili su se da je oblast borbe protiv terorizma zajednički bezbjednosni izazov.
Ministar je istakao da MUP jeste i ostaje profesionalan partner za saradnju i razmjenu informacija.
Sastanku direktora policije Republike Srpske sa direktorom za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi prisustvovao je i šef policije Brčko Distrikta Goran Pisić, a teme razgovora bile su operativni kapaciteti i mogućnosti koje nudi SELEC u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Direktor za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi održao je prezentaciju aktivnosti i uloge SELEC centra u učenicima Srednje škole unutrašnjih poslova i kadetima Policijske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
