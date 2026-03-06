Budimir i Kostrešević sa Georgievom: MUP jeste i ostaje profesionalan partner

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević sastali su se direktorom za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC) Čavdarom Georgievim.

U razgovorima su se osvrnuli da dosadašnje aktivnosti i saradnju, te konstatovali da istu treba intenzivirati u budućosti.

Ministar Budimir i direktor za operacije SELEC-a složili su se da je oblast borbe protiv terorizma zajednički bezbjednosni izazov.

Društvo Ko su naše jedinstvene žene: priče žena koje već 40 godina grade kompaniju Tropik Maloprodaja

Ministar je istakao da MUP jeste i ostaje profesionalan partner za saradnju i razmjenu informacija.

Sastanku direktora policije Republike Srpske sa direktorom za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi prisustvovao je i šef policije Brčko Distrikta Goran Pisić, a teme razgovora bile su operativni kapaciteti i mogućnosti koje nudi SELEC u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Direktor za operacije Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi održao je prezentaciju aktivnosti i uloge SELEC centra u učenicima Srednje škole unutrašnjih poslova i kadetima Policijske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.