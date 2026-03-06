Vepar napao planinarku, ugrizao je za nogu

Vepar je pao je u smrt nakon što je napao planinarku u hongkonškim Novim Teritorijama u petak (6. marta) ujutro.

Incident se navodno dogodio neposredno prije podneva, u blizini javnog toaleta uz cestu Tin Čau u Ceung Kvan O.

Srbija Pozvala sina, a onda joj se telefon ugasio: I dalje traje potraga za staricom

Hongkonški medij "The Standard" izvijestio je da je divlja svinja napala 57-godišnju ženu dok je prolazila tim područjem.

Žena je počela vrištati od bola nakon što ju je životinja ugrizla za nogu, upozorivši obližnje seljane koji su potrčali sa štapovima kako bi otjerali vepra.

Kada je vepar pustio svoj ugriz, žena je izgubila ravnotežu i otkotrljala se niz padinu.

Vepar je kasnije uginuo nakon što se srušio niz stubište od oko 30 stepenica.

Scena Sofia Vergara o najvećem kajanju u karijeri: "Bila sam tako neprofesionalna"

Fotografija mjesta događaja prikazuje divlju svinju kako nepomično leži u podnožju stubišta.

Žena je pri svijesti prevezena u bolnicu na dalje liječenje, navodi "AsiaOne".