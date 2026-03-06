Vepar napao planinarku, ugrizao je za nogu

Autor:ATV
06.03.2026
13:47
Komentari:0
Vepar je pao je u smrt nakon što je napao planinarku u hongkonškim Novim Teritorijama u petak (6. marta) ujutro.
Incident se navodno dogodio neposredno prije podneva, u blizini javnog toaleta uz cestu Tin Čau u Ceung Kvan O.
Srbija
Pozvala sina, a onda joj se telefon ugasio: I dalje traje potraga za staricom
Hongkonški medij "The Standard" izvijestio je da je divlja svinja napala 57-godišnju ženu dok je prolazila tim područjem.
Žena je počela vrištati od bola nakon što ju je životinja ugrizla za nogu, upozorivši obližnje seljane koji su potrčali sa štapovima kako bi otjerali vepra.
Kada je vepar pustio svoj ugriz, žena je izgubila ravnotežu i otkotrljala se niz padinu.
Vepar je kasnije uginuo nakon što se srušio niz stubište od oko 30 stepenica.
Scena
Sofia Vergara o najvećem kajanju u karijeri: "Bila sam tako neprofesionalna"
Fotografija mjesta događaja prikazuje divlju svinju kako nepomično leži u podnožju stubišta.
Žena je pri svijesti prevezena u bolnicu na dalje liječenje, navodi "AsiaOne".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Scena
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Trenutno na programu