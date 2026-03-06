Софиа Вергара о највећем кајању у каријери: "Била сам тако непрофесионална"

Аутор:АТВ
Колумбијска глумица Софија Вергара , најпознатија по улози Глорије у серији "Модерна породица", говорила је о тренутку из каријере због којег највише жали.
Серија, која се емитовала од 2009. до 2020. године, постала је велики телевизијски хит и прославила бројне чланове глумачке поставе.
Управо је Вергара захваљујући тој улози постала једно од најпрепознатљивијих имена у Холивуду. Након успјеха серије наставила је да гради каријеру кроз различите телевизијске и филмске пројекте.
Највеће професионално жаљење, како каже, била је одлука да истовремено снима Netflixovu серију "Гриселда" и учествује као суткиња у емисији "Амерички суперталент".
Говорећи о томе на једном Netflixovom догађају 2024. године, подијелила је: "Не знам о чему сам размишљала".
Додала је да јој данас та одлука дјелује као "најапсурднија ствар".
"Да сам права глумица, рекла бих: ‘Нема шансе, нећу то радити", истакла је она..
Вергара је у серији "Гриселда” глумила и продуцирала пројекат инспирисан стварном шефицом нарко-картела Гриселдом Бланко. Након три мјесеца интензивног снимања имала је само четири дана да се припреми за снимање емисије "Амерички суперталент".
Прелазак између два потпуно различита пројекта био је изузетно тежак.
Наука и технологија
Телеграм уводи нову опцију за већу приватност
"Када сам се вратила, била сам тако непрофесионална", признала је.
Упркос великом притиску, пројекат је на крају успешно завршен.
Снимање серије "Гриселда" завршено је након додатних одлагања узрокованих штрајковима сценариста и глумаца. Серија је објављена 2024. године и добила је веома добре критике.
Вергара је за своју изведбу добила номинације за награде Еми и Златни глобус, преноси Индекс.
