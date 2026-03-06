Logo
Large banner

Софиа Вергара о највећем кајању у каријери: "Била сам тако непрофесионална"

Аутор:

АТВ

06.03.2026

13:44

Коментари:

0
Глумица Софија Вергара
Фото: Tanjug/Photo by Andrew Park/Invision/AP

Колумбијска глумица Софија Вергара , најпознатија по улози Глорије у серији "Модерна породица", говорила је о тренутку из каријере због којег највише жали.

Серија, која се емитовала од 2009. до 2020. године, постала је велики телевизијски хит и прославила бројне чланове глумачке поставе.

Управо је Вергара захваљујући тој улози постала једно од најпрепознатљивијих имена у Холивуду. Након успјеха серије наставила је да гради каријеру кроз различите телевизијске и филмске пројекте.

Највеће професионално жаљење, како каже, била је одлука да истовремено снима Netflixovu серију "Гриселда" и учествује као суткиња у емисији "Амерички суперталент".

Говорећи о томе на једном Netflixovom догађају 2024. године, подијелила је: "Не знам о чему сам размишљала".

Додала је да јој данас та одлука д‌јелује као "најапсурднија ствар".

"Да сам права глумица, рекла бих: ‘Нема шансе, нећу то радити", истакла је она..

Пројекат на крају успјешно завршен

Вергара је у серији "Гриселда” глумила и продуцирала пројекат инспирисан стварном шефицом нарко-картела Гриселдом Бланко. Након три мјесеца интензивног снимања имала је само четири дана да се припреми за снимање емисије "Амерички суперталент".

Прелазак између два потпуно различита пројекта био је изузетно тежак.

ILI-TELEFON-28082025

Наука и технологија

Телеграм уводи нову опцију за већу приватност

"Када сам се вратила, била сам тако непрофесионална", признала је.

Упркос великом притиску, пројекат је на крају успешно завршен.

Снимање серије "Гриселда" завршено је након додатних одлагања узрокованих штрајковима сценариста и глумаца. Серија је објављена 2024. године и добила је веома добре критике.

Вергара је за своју изведбу добила номинације за награде Еми и Златни глобус, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Sofija Vergara

глумица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

Сцена

Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

3 ч

0
Анамариа Голтес

Сцена

Шокантан потез заручнице Луке Дончића: Да ли је великој љубави дошао крај

5 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Угледни политичар залуђен Јеленом Карлеушом

5 ч

0
Saša Matić

Сцена

Сашу Матића дуго било срамота да пјева свој хит: "Људи моји, кад крене та пјесма..."

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

16

09

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner