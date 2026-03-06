Угледни политичар залуђен Јеленом Карлеушом

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:59
Јелена Карлеуша тренутно борави у Турској, а новом објавом узбуркала је јавност.
Она је неријетко на мети јачег пола, а сада јој је један мушкарац послао скупоцјено изненађење у хотелску собу у Истанбул.
У соби су је дочекала три велика букета ружа, црвених, розе и наранџастих, без јасне назнаке ко је пошиљалац.
Поред тога, види се и пакет једне парфемске куће.
Карлеуша је снимак цвијећа подијелила са пратиоцима, а друштвене мреже су готово моментално експлодирале од коментара и нагађања.
Посебно се на платформи "Икс" појавила теорија да иза луксузних поклона стоји угледни турски политичар, који је, према тврдњама појединих корисника, већ дуже вријеме очаран српском звијездом и наводно не штеди како би привукао њену пажњу.
Иако пјевачица није открила идентитет мистериозног мушкарца, објава је била довољна да покрене лавину спекулација, те је заинтригирала њен приватни живот.
Подсјетимо, Карли је у Турској гошћа доктора Јазана Селчука, који је позвао на консултације.
Музичка звијезда је посјетила његову клинику, а очекује се да ће у блиској будућности резултирати њихов састанак резултирати великом промјеном на Јеленином лицу.
Пјевачицу су доктор и његов тим упознали с најновијим техникама и процедуром фејслифтинга којој жели да се подвргне, с циљем да заустави старење и подмлади изглед.
"Јелена је отишла у Турску на пар дана како би се консултовала са најбољим пластичним хирургом у Турској, Јазана Селчука. С обзиром да и даље траје снимање Пинкових звезда, она се сада неће подвргнути фејслифтингу, јер опоравак траје и до два мјесеца", рекао је извор и додао:
"Када буде завршила интервенцију, изгледаће 15 година млађе. Карли је издвојила за ово преко 80.000 евра, а сам захват је јако скуп, пошто се све парцијално наплаћује".
