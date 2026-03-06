Сека Алексић проговорила о проширењу породице: Вољела бих да родим дјевојчицу

Аутор:АТВ
06.03.2026
09:33
Коментари:0
Пјевачица Сека Алексић отворено је говорила о плановима за проширење породице, откривајући жељу да једног дана добије дјевојчицу. У разговору је говорила и о односу са супругом Вељком, са којим је дуги низ година у срећном браку.
Осим тога, Сека Алексић је открила и како проводи вријеме са синовима, истичући колико је Вељко посвећен и колико дјеца уживају у играма напољу, без сталног ослањања на телефоне.
Србија
Османи распустила скупштину привремених институција, слиједе избори
– Већина људи једу пасуљ, већина људи је имала кокошке, ако не у граду, онда код баке и деке. Они који имају комплексе увијек ће се трудити да буду нешто што нису. Ја могу да сједим у неком граду и да једем кавијар, иако ми смрди, а исто тако могу да једем пасуљ, пасуљ је најбољи трећи дан – рекла је Сека Алексић, па проговорила о браку са Вељком и дјеци, пише Блиц.
– Нема тајне, поштујемо се, велики смо другари и пријатељи, супружници и трудимо се да дјецу одгајамо неким нормалним вриједностима. И једна и друга страна морају да опраштају, да се спусте. Мој муж некада има два тренинга, па онда он разумије ово моје снимање и трчање – то су неке ствари у којима ми попуштамо. Ми се све договоримо, дјецу никада не остављамо саму. Вељко је више посвећен васпитавању дјеце него ја, као педагог сам нула. Моја дјеца не користе телефон од 12 до 6 поподне. Играју се кликерима на улици, возе бицикл и игрица има минимално. Друже се са дјецом обичних људи. Сви родитељи су дивни људи – рекла је Сека, па проговорила о проширењу породице.
Свијет
Хорор послије меча НБА лиге: Човјек упуцан испред хале, хитно пребачен у болницу
– Желим да послије концерата родим себи још једно дијете. Била би супер дјевојчица због тате, кажу да кћерке и тата имају посебан однос. Ја сам по природи имам више мушких хормона, али ако буде женско надрљала је – рекла је пјевачица, па прокоментарисала здравствено стање колегинице Зорице Брунцлик:
-Чула сам то, не знам шта се десило, планирала сам Кемиша да зовем – рекла је Сека.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
26
12
23
12
21
12
19
Тренутно на програму