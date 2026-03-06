Logo
ИДФ: Уништен подземни бункер Хамнеија, елиминисан прије него што га је могао користити

Аутор:

АТВ

06.03.2026

21:26

Фото: X

Израелско ратно ваздухопловство уништило је подземни бункер убијеног врховног вође Алија Хамнеија у Техерану, који је коришћен за командовање војним операцијама током бомбардовања, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/.

"Око 50 борбених авиона израелског ратног ваздухопловства, вођених прецизним обавјештајним подацима ИДФ-а, погодило је подземни бункер Алија Хамнеија у Техерану", наведено је у саопштењу објављено на Телеграму.

Како су појаснили, подземни војни бункер налазио се испод комплекса руководства режима у центру Техерана, а требало је да га користи Хамнеи као безбједан командни центар за ванредне ситуације.

Подсјетили су да је Хамнеи је елиминисан прије него што је могао да користи бункер.

ИДФ је објавио видео који приказује уништење објекта, наводећи да се овај бункер налазио испод неколико улица у Техерану и да је садржао бројне сале за састанке.

