ИДФ: Уништен подземни бункер Хамнеија, елиминисан прије него што га је могао користити

Аутор:АТВ
06.03.2026
21:26
Коментари:0
Израелско ратно ваздухопловство уништило је подземни бункер убијеног врховног вође Алија Хамнеија у Техерану, који је коришћен за командовање војним операцијама током бомбардовања, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/.
"Око 50 борбених авиона израелског ратног ваздухопловства, вођених прецизним обавјештајним подацима ИДФ-а, погодило је подземни бункер Алија Хамнеија у Техерану", наведено је у саопштењу објављено на Телеграму.
Како су појаснили, подземни војни бункер налазио се испод комплекса руководства режима у центру Техерана, а требало је да га користи Хамнеи као безбједан командни центар за ванредне ситуације.
🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX— Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026
Подсјетили су да је Хамнеи је елиминисан прије него што је могао да користи бункер.
ИДФ је објавио видео који приказује уништење објекта, наводећи да се овај бункер налазио испод неколико улица у Техерану и да је садржао бројне сале за састанке.
