Telegram uvodi novu opciju za veću privatnost

Popularna aplikacija za razmjenu poruka Telegram objavila je veliko martovsko ažuriranje koje donosi niz funkcija usmjerenih na veću privatnost, ali i bolju organizaciju unutar grupa.

Iako Telegram redovno izbacuje mjesečna osvježenja, novo izdanje za mart 2026. donosi nekoliko promjena koje će posebno značiti korisnicima koji brinu o bezbjednosti svojih podataka, kao i onima koji aplikaciju koriste za poslovnu komunikaciju.

Najveća novina, koja će vjerovatno izazvati najviše pažnje, jeste mogućnost zabrane dijeljenja sadržaja u privatnim četovima.

Ova opcija, koja je ranije bila dostupna samo za grupe i kanale, sada stiže i u direktne prepiske "1 na 1".

Međutim, postoji caka – funkcija je rezervisana isključivo za Telegram Premium korisnike.

Kada se aktivira, primalac poruke gubi mogućnost da: Prosleđuje vaše poruke drugima; Čuva fotografije i video zapise na svoj uređaj; Napravi snimak ekrana četa, prenosi B92.

Za one koji su aktivni u velikim zajednicama, Telegram je uveo prilagođene oznake (Member Tags). Sada pored vašeg imena u grupi može stajati tag koji označava vašu ulogu, hobi ili bilo koju informaciju kojom želite da se predstavite. Administratore grupa će obradovati i detaljniji uvid u ankete – sada je moguće vidjeti tačno vrijeme kada je svaki član dao svoj glas.