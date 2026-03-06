Logo
Telegram uvodi novu opciju za veću privatnost

ATV

06.03.2026

13:40

0
Telefon
Foto: Pixabay

Popularna aplikacija za razmjenu poruka Telegram objavila je veliko martovsko ažuriranje koje donosi niz funkcija usmjerenih na veću privatnost, ali i bolju organizaciju unutar grupa.

Iako Telegram redovno izbacuje mjesečna osvježenja, novo izdanje za mart 2026. donosi nekoliko promjena koje će posebno značiti korisnicima koji brinu o bezbjednosti svojih podataka, kao i onima koji aplikaciju koriste za poslovnu komunikaciju.

Ковачевић са Зинкеом

Republika Srpska

Kovačević sa Zinkeom o bezbjednosnoj situaciji u regionu

Najveća novina, koja će vjerovatno izazvati najviše pažnje, jeste mogućnost zabrane dijeljenja sadržaja u privatnim četovima.

Ova opcija, koja je ranije bila dostupna samo za grupe i kanale, sada stiže i u direktne prepiske "1 na 1".

Međutim, postoji caka – funkcija je rezervisana isključivo za Telegram Premium korisnike.

Kada se aktivira, primalac poruke gubi mogućnost da: Prosleđuje vaše poruke drugima; Čuva fotografije i video zapise na svoj uređaj; Napravi snimak ekrana četa, prenosi B92.

Luna i Marko insta

Scena

Luna otkrila kroz kakvu dramu prolaze ona i Marko na Maldivima

Za one koji su aktivni u velikim zajednicama, Telegram je uveo prilagođene oznake (Member Tags). Sada pored vašeg imena u grupi može stajati tag koji označava vašu ulogu, hobi ili bilo koju informaciju kojom želite da se predstavite. Administratore grupa će obradovati i detaljniji uvid u ankete – sada je moguće vidjeti tačno vrijeme kada je svaki član dao svoj glas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

