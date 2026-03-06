IDF: Uništen podzemni bunker Hamneija, eliminisan prije nego što ga je mogao koristiti

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo je podzemni bunker ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija u Teheranu, koji je korišćen za komandovanje vojnim operacijama tokom bombardovanja, saopštile su Izraelske odbrambene snage /IDF/.

"Oko 50 borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva, vođenih preciznim obavještajnim podacima IDF-a, pogodilo je podzemni bunker Alija Hamneija u Teheranu", navedeno je u saopštenju objavljeno na Telegramu.

Kako su pojasnili, podzemni vojni bunker nalazio se ispod kompleksa rukovodstva režima u centru Teherana, a trebalo je da ga koristi Hamnei kao bezbjedan komandni centar za vanredne situacije.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Podsjetili su da je Hamnei je eliminisan prije nego što je mogao da koristi bunker.

IDF je objavio video koji prikazuje uništenje objekta, navodeći da se ovaj bunker nalazio ispod nekoliko ulica u Teheranu i da je sadržao brojne sale za sastanke.