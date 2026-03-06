Logo
Large banner

IDF: Uništen podzemni bunker Hamneija, eliminisan prije nego što ga je mogao koristiti

Autor:

ATV

06.03.2026

21:26

Komentari:

0
ИДФ: Уништен подземни бункер Хамнеија, елиминисан прије него што га је могао користити
Foto: X

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo je podzemni bunker ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija u Teheranu, koji je korišćen za komandovanje vojnim operacijama tokom bombardovanja, saopštile su Izraelske odbrambene snage /IDF/.

"Oko 50 borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva, vođenih preciznim obavještajnim podacima IDF-a, pogodilo je podzemni bunker Alija Hamneija u Teheranu", navedeno je u saopštenju objavljeno na Telegramu.

Kako su pojasnili, podzemni vojni bunker nalazio se ispod kompleksa rukovodstva režima u centru Teherana, a trebalo je da ga koristi Hamnei kao bezbjedan komandni centar za vanredne situacije.

Podsjetili su da je Hamnei je eliminisan prije nego što je mogao da koristi bunker.

IDF je objavio video koji prikazuje uništenje objekta, navodeći da se ovaj bunker nalazio ispod nekoliko ulica u Teheranu i da je sadržao brojne sale za sastanke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Izrael

Ali Hamnei

Ubijen Ali Hamnei

Ko je Ali Hamnei

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

Svijet

Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

3 h

0
Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

Svijet

Alarmantno upozorenje, novac im sada ne pomaže: Dubai ima svježe hrane za još samo 10 dana

5 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Iranski zvaničnik žestoko zaprijetio: "Evropljani će biti legitimne mete ako to urade"

5 h

0
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

BiH

Savjet ministara traži međunarodnu pomoć za evakuaciju državljana BiH

5 h

0

Više iz rubrike

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

Svijet

Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

3 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Bugarsku

3 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Iranski zvaničnik žestoko zaprijetio: "Evropljani će biti legitimne mete ako to urade"

5 h

0
Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

Svijet

Alarmantno upozorenje, novac im sada ne pomaže: Dubai ima svježe hrane za još samo 10 dana

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

22

58

Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

22

46

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

22

35

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

22

31

Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner