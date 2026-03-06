Savjet ministara traži međunarodnu pomoć za evakuaciju državljana BiH

Izvor:
SRNA
06.03.2026
18:10
Savjet ministara donio je danas odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz država Bliskog istoka.
Zahtjev BiH se odnosi na pružanje podrške u repatrijaciji državljana BiH s važećom putnom ispravom iz država Bliskog istoka, uključujući korištenje dostupnih kapaciteta repatrijacijskih letova koje organizuju države članice EU i države učesnice Mehanizma civilne zaštite EU.
Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, u saradnji s diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH i drugim nadležnim institucijama, dostaviće Ministarstvu bezbjednosti, koje je i predlagač, potrebne podatke o državljanima BiH koji se nalaze u državama Bliskog istoka.
Za realizaciju aktivnosti iz ove odluke, koja je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici, osigurano je 800.000 KM odlukom Savjeta ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara za potrebe evakuacije državljana BiH.
