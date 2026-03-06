Logo
Large banner

Savjet ministara traži međunarodnu pomoć za evakuaciju državljana BiH

Izvor:

SRNA

06.03.2026

18:10

Komentari:

0
Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

Savjet ministara donio je danas odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz država Bliskog istoka.

Zahtjev BiH se odnosi na pružanje podrške u repatrijaciji državljana BiH s važećom putnom ispravom iz država Bliskog istoka, uključujući korištenje dostupnih kapaciteta repatrijacijskih letova koje organizuju države članice EU i države učesnice Mehanizma civilne zaštite EU.

Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, u saradnji s diplomatsko-­konzularnim predstavništvima BiH i drugim nadležnim institucijama, dostaviće Ministarstvu bezbjednosti, koje je i predlagač, potrebne podatke o državljanima BiH koji se nalaze u državama Bliskog istoka.

Za realizaciju aktivnosti iz ove odluke, koja je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici, osigurano je 800.000 KM odlukom Savjeta ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara za potrebe evakuacije državljana BiH.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

evakuacija

Dubai vesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Svijet

Francuski avion krenuo da evakuiše građane iz Emirata: Zatekla ih raketna vatra

13 h

0
Авион, лет

BiH

Usvojena odluka o evakuaciji građana BiH, Savjet ministara izdvaja 800.000 KM

1 d

1
Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Svijet

Đokić za ATV: Više od 1.000 državljana BiH se prijavilo za evakuaciju iz Emirata

1 d

0
У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

BiH

U Sarajevo sletio avion iz Dubaija s državljanima BiH

23 h

0

Više iz rubrike

Поново прекинута сједница Дома народа

BiH

Ponovo prekinuta sjednica Doma naroda

6 h

0
Протести у Сарајеву

BiH

Deveti protesti u Sarajevu: Ovo su zahtjevi studenata

8 h

0
Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

BiH

Nermin Nikšić podnio krivičnu prijavu protiv Sebije Izetbegović

9 h

0
Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

BiH

Simić: Prihod od RTV takse ne bi trebalo da se dijeli, ne želimo da dajemo novac Sarajevu

10 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

37

Loto rezultati 19. kola: Sedam srećnika dobilo po 14.000 KM

20

27

Posljednji vitezovi: Osveta u rukama palih ratnika

20

27

Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

20

25

Pregazio čovjeka autom u dvorištu, pa pobjegao: Komšije zatekle užas

20

20

Snažan zemljotres pogodio Bugarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner