Savjet ministara traži međunarodnu pomoć za evakuaciju državljana BiH

Savjet ministara donio je danas odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz država Bliskog istoka.

Zahtjev BiH se odnosi na pružanje podrške u repatrijaciji državljana BiH s važećom putnom ispravom iz država Bliskog istoka, uključujući korištenje dostupnih kapaciteta repatrijacijskih letova koje organizuju države članice EU i države učesnice Mehanizma civilne zaštite EU.

Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, u saradnji s diplomatsko-­konzularnim predstavništvima BiH i drugim nadležnim institucijama, dostaviće Ministarstvu bezbjednosti, koje je i predlagač, potrebne podatke o državljanima BiH koji se nalaze u državama Bliskog istoka.

Za realizaciju aktivnosti iz ove odluke, koja je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici, osigurano je 800.000 KM odlukom Savjeta ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara za potrebe evakuacije državljana BiH.