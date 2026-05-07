Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

Iako ga gotovo nikada ne pominju u redu najboljih fudbalskih stručnjaka na svijetu, trener Pari Sen Žermena Luis Enrike nas je sinoć protiv Bajerna još jednom podsjetio kakav je genije.

Enrikea gotovo niko ne svrstava među najveće fudbalske trenere, a već u finalu Lige šampiona ima priliku osvojiti svoj treći trofej u ovom takmičenju.

Španski stručnjak je sinoć nevjerovatnim taktičkim potezom zaustavio najopasnijeg i najprodornijeg igrača Bajerna, Majkla Olisea.

Iako je francuski krilni napadač imao nekoliko prodora, potpuno je neutralisan i nije uspio napraviti ništa konkretno pred golom Matveja Safonova.

Jedan od razloga bila je ogromna koncentracija igrača PSŽ-a u prostoru u kojem je Olise napadao. To je bio ključni dio taktike, a Olise je tokom cijele utakmice bio pod dvojicom čuvara. Takođe, nije mogao imati svoje karakteristične prodore jer mu je za to potreban prazan prostor, a njega gotovo da nije bilo zbog guste koncentracije igrača.

Kako je to Enrike postigao? Odgovor je impresivan, jer je naredio golmanu Safonovu da iz gol-auta uvijek ispucava loptu u aut i tako je „pokloni“ Bajernu. Ispucavao je loptu u aut na stranu gdje je bio Olise, kako bi povećao koncentraciju igrača na toj strani terena.

Safonov diinstruksikan untuk sengaja goal kick ke arah area Olise, diminta kenceng bgt sampai lemparan ke dalam



Alasannya? Biar bisa overload sisinya Olise, jadi lebih gampang ngepress Olise.



Jujur ini brilian!!!



Taktik begini saya pikir kok terinspirasi dari american… pic.twitter.com/7FRjNhNT7k — Si Paling Sepakbola Spanyol (@LaLigaLocaID) May 7, 2026

Safonov je svaki put, prilikom izbacivanja lopte, namjerno šutirao u aut, a kamere bi potom snimile Enrikea kako poziva svoje igrače da se presele na tu stranu terena.

Ova minimalna, ali taktički savršena odluka rezultirala je preopterećenjem desnog krila od strane gostujuće ekipe, koja je tako brojčano nadjačala Olisea kada bi se igra nastavila. Ova taktika omogućila je konstantan pritisak na Olisea, dajući mu mnogo manje prostora za djelovanje, a potez je očigledno odlično funkcionisao.

Takođe, ovim potezom svjesno je prepuštao posjed Bajernu, ali je istovremeno osvajao poziciju na terenu. Time je dodatno razbijao napadačke strukture i postavke Bajerna, a zatim odmah naređivao pritisak na taj dio terena. Situacija se ponovila najmanje desetak puta u ovom duelu, što garantuje da nije bila slučajnost.

