Logo
Large banner

Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

Autor:

ATV
07.05.2026 10:17

Komentari:

0
Луис Енргике је геније: Знате ли зашто је наредио свом голману да испуцава лопту у аут на лијевој страни?
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Iako ga gotovo nikada ne pominju u redu najboljih fudbalskih stručnjaka na svijetu, trener Pari Sen Žermena Luis Enrike nas je sinoć protiv Bajerna još jednom podsjetio kakav je genije.

Enrikea gotovo niko ne svrstava među najveće fudbalske trenere, a već u finalu Lige šampiona ima priliku osvojiti svoj treći trofej u ovom takmičenju.

Španski stručnjak je sinoć nevjerovatnim taktičkim potezom zaustavio najopasnijeg i najprodornijeg igrača Bajerna, Majkla Olisea.

Килијан Мбапе

Fudbal

Peticija protiv Mbapea trese Real, više od 12 miliona navijača želi da ode

Iako je francuski krilni napadač imao nekoliko prodora, potpuno je neutralisan i nije uspio napraviti ništa konkretno pred golom Matveja Safonova.

Jedan od razloga bila je ogromna koncentracija igrača PSŽ-a u prostoru u kojem je Olise napadao. To je bio ključni dio taktike, a Olise je tokom cijele utakmice bio pod dvojicom čuvara. Takođe, nije mogao imati svoje karakteristične prodore jer mu je za to potreban prazan prostor, a njega gotovo da nije bilo zbog guste koncentracije igrača.

Kako je to Enrike postigao? Odgovor je impresivan, jer je naredio golmanu Safonovu da iz gol-auta uvijek ispucava loptu u aut i tako je „pokloni“ Bajernu. Ispucavao je loptu u aut na stranu gdje je bio Olise, kako bi povećao koncentraciju igrača na toj strani terena.

Safonov je svaki put, prilikom izbacivanja lopte, namjerno šutirao u aut, a kamere bi potom snimile Enrikea kako poziva svoje igrače da se presele na tu stranu terena.

Ova minimalna, ali taktički savršena odluka rezultirala je preopterećenjem desnog krila od strane gostujuće ekipe, koja je tako brojčano nadjačala Olisea kada bi se igra nastavila. Ova taktika omogućila je konstantan pritisak na Olisea, dajući mu mnogo manje prostora za djelovanje, a potez je očigledno odlično funkcionisao.

Takođe, ovim potezom svjesno je prepuštao posjed Bajernu, ali je istovremeno osvajao poziciju na terenu. Time je dodatno razbijao napadačke strukture i postavke Bajerna, a zatim odmah naređivao pritisak na taj dio terena. Situacija se ponovila najmanje desetak puta u ovom duelu, što garantuje da nije bila slučajnost.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luis Enrike

PSŽ

Bajern Minhen

Majkl Olise

Liga šampiona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ПСЖ и Арсенал финале неће играти у препознатљивом термину

Fudbal

PSŽ i Arsenal finale neće igrati u prepoznatljivom terminu

2 h

0
Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.

Fudbal

PSŽ ide po drugu evropsku krunu

11 h

0
Фудбалери Интера славе освајање своје 21. шампионске титуле након утакмице Серије А између Интера и Парме, у Милану, Италија, недјеља, 3. мај 2026.

Fudbal

Lige petice: Italija riješena, Barsa i Bajern broje sitno

23 h

0
Арсеналов Букајо Сака слави са саиграчем Еберечијем Езеом, лево, након што је постигао почетни гол током реванш утакмице полуфинала Лиге шампиона између Арсенала и Атлетико Мадрида у Лондону, у уторак, 5. маја 2026.

Fudbal

Arsenal prvi finalista Lige šampiona

1 d

0

Više iz rubrike

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује након што је пропустио шансу за гол током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, сриједа, 15. април 2026.

Fudbal

Peticija protiv Mbapea trese Real, više od 12 miliona navijača želi da ode

1 h

0
ПСЖ и Арсенал финале неће играти у препознатљивом термину

Fudbal

PSŽ i Arsenal finale neće igrati u prepoznatljivom terminu

2 h

0
Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.

Fudbal

PSŽ ide po drugu evropsku krunu

11 h

0
Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.

Fudbal

Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala

13 h

0

  • Najnovije

10

36

"Kruzer smrti" plovi ka Tenerifima

10

23

Ovaj četvrtak jednom znaku donosi pravi mir

10

17

Emotivni oproštaj BHDCA od Kusturića: Njegovo ime je sinonim za hrabrost

10

17

Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

10

06

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner