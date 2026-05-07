PSŽ i Arsenal finale neće igrati u prepoznatljivom terminu

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala igraće u finalu ovosezonskog izdanja Lige šampiona.
"Tobdžije" su u polufinalu eliminisale Atletiko iz Madrida, dok su "sveci" u dvomeču bili bolji od Bajerna iz Minhena.
Tako će se u subotu 30. maja u Budimpešti na "Puškaš areni" od 18 sati PSŽ i Arsenal boriti za evropsku titulu.
Za razliku od dosadašnje prakse po kojoj se finale igralo od 21 čas po našem vremenu, UEFA je odlučila do promijeni termin i najvažnija utakmica u klupskom fudbalu počne tri sata ranije.
PSŽ brani pehar osvojen prošle sezone, dok Arsenal želi da po prvi put u istoriji postane najbolji tim u Evropi.
