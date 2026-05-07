Logo
Large banner

Ruski dronovi se srušili u Letoniji, pogodili skladište nafte!

Autor:

ATV
07.05.2026 07:43

Komentari:

0
Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!
Foto: Printscreen/X

Dva drona su ušla u Letoniju iz Rusije, a zatim se srušila, saopštila je letonska vojska u četvrtak ujutru.

Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, javila je javna radio-televizija LSM, pozivajući se na policiju.

Požar koji je izbio na mjestu nesreće ugašen je prije nego što su vatrogasci stigli tamo, prema LSM-u.

Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi takođe su poslate na mjesto nesreće, dodao je emiter.

Letonske vlasti su u četvrtak ujutru izdale upozorenja o dronovima građanima koji žive duž granice sa Rusijom i zamolile ih da ostanu u kućama.

Lokalne vlasti saopštile su da će sve škole u ​​Rezekneu biti zatvorene u četvrtak.

Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova pogodilo je Letoniju i njene susjedne zemlje i NATO saveznike Estoniju i Litvaniju krajem marta, pri čemu se jedan od njih sudario sa dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u zaleđeno jezero i eksplodirao.

Vjeruje se da su ukrajinski dronovi lansirani da bi pogodili vojne ciljeve u Rusiji.

Tri baltičke zemlje nikada nisu dozvolile da se njihova teritorija ili vazdušni prostor koriste za napade dronova protiv Rusije, izjavili su njihovi ministri spoljnih poslova u aprilu.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dron

Letonija

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жика јакшић водитељ

Scena

"Išao sam u zatvor na 7 dana" Žika Jakšić otkrio nepoznate detalje

3 h

0
Суд БиХ

BiH

Počinje obnovljeno suđenje Ramizu Durakoviću za zločine u Čajniču

3 h

2
Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

Nauka i tehnologija

Veliko otkriće naučnika: Lijek za pritisak ubija bakteriju otpornu na antibiotike

3 h

0
крузер смрти хантавирус

Svijet

Kruzer se pretvara u plutajuću grobnicu: Brodski ljekar objavio crne prognoze o putnicima

3 h

0

Više iz rubrike

крузер смрти хантавирус

Svijet

Kruzer se pretvara u plutajuću grobnicu: Brodski ljekar objavio crne prognoze o putnicima

3 h

0
Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Svijet

Objavljena poruka koju je Epstin navodno ostavio prije smrti u zatvoru

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Sin milionera brutalno ubio maćehu iz Crne Gore

12 h

0
Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

Svijet

Zaharova otkrila šta će se dogoditi u slučaju napada Kijeva na Moskvu

12 h

0

  • Najnovije

10

42

Akcija u Živinicama: Pretresaju se objekti Naila Jusića

10

36

"Kruzer smrti" plovi ka Tenerifima

10

23

Ovaj četvrtak jednom znaku donosi pravi mir

10

17

Emotivni oproštaj BHDCA od Kusturića: Njegovo ime je sinonim za hrabrost

10

17

Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner