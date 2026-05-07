Ruski dronovi se srušili u Letoniji, pogodili skladište nafte!

Dva drona su ušla u Letoniju iz Rusije, a zatim se srušila, saopštila je letonska vojska u četvrtak ujutru.

Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, javila je javna radio-televizija LSM, pozivajući se na policiju.

Požar koji je izbio na mjestu nesreće ugašen je prije nego što su vatrogasci stigli tamo, prema LSM-u.

Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi takođe su poslate na mjesto nesreće, dodao je emiter.

Letonske vlasti su u četvrtak ujutru izdale upozorenja o dronovima građanima koji žive duž granice sa Rusijom i zamolile ih da ostanu u kućama.

Lokalne vlasti saopštile su da će sve škole u ​​Rezekneu biti zatvorene u četvrtak.

Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova pogodilo je Letoniju i njene susjedne zemlje i NATO saveznike Estoniju i Litvaniju krajem marta, pri čemu se jedan od njih sudario sa dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u zaleđeno jezero i eksplodirao.

Vjeruje se da su ukrajinski dronovi lansirani da bi pogodili vojne ciljeve u Rusiji.

Tri baltičke zemlje nikada nisu dozvolile da se njihova teritorija ili vazdušni prostor koriste za napade dronova protiv Rusije, izjavili su njihovi ministri spoljnih poslova u aprilu.

(Telegraf)