Kruzer se pretvara u plutajuću grobnicu: Brodski ljekar objavio crne prognoze o putnicima

Luksuzno krstarenje Atlantikom pretvorilo se u agoniju za 220 ljudi na brodu "MV Hondijus" nakon što je smrtonosni hantavirus pokosio putnike.

Dok Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prati situaciju, brodski lekar dr Sebastijan Borovič-Skonječni upozorava da bi zbog jezive stope smrtnosti od 40 odsto i dugog perioda inkubacije, preživjeli mogli ostati u potpunoj izolaciji usred okeana čak osam sedmica, piše Blic.

"Situacija je izuzetno teška. Ljudi na brodu mogu ostati zarobljeni i do dva mjeseca, sve dok ne prođe inkubacioni period virusa", upozorava dr Sebastijan Borovič-Skonječni, brodski ljekar sa višegodišnjim iskustvom, govoreći za portal Medonet o drami na kruzeru “MV Hondijus”. Na ovom brodu, koji je isplovio iz Argentine, sumnja se na jezivu epidemiju hantavirusa koja je već odnijela tri života.

Prema najnovijim informacijama, zaraza je potvrđena kod sedam osoba. Troje putnika je preminulo, jedna osoba se nalazi u kritičnom stanju, dok troje pokazuje blaže simptome.

Kruzer, koji je plovio ka Kanarskim ostrvima, trenutno je na putu ka Kanarskim ostrvima, a ni putnicima ni posadi nije dozvoljeno iskrcavanje. Situaciju pod budnim okom drži Svjetska zdravstvena organizacija.

Dva mjeseca u kabinama: Stroga izolacija i vazdušne komore

Dr Borovič-Skonječni, koji od 2022. godine radi kao ljekar na prekookeanskim kruzerima, ističe da je položaj 150 putnika i 70 članova posade izuzetno nezavidan.

"Vjerovatno neće smjeti da kroče na kopno dok ne prođe inkubacioni period od posljednjeg potencijalnog slučaja, a on kod hantavirusa traje od jedne do čak osam sedmica", ocjenjuje on.

Doktor pojašnjava da se u ovakvim scenarijima putnici izoluju u kabinama, koje se, ukoliko je to izvodljivo, dodatno obezbjeđuju vazdušnim komorama. Svi na brodu prolaze kroz rigorozna i učestala testiranja, slična onima tokom pandemije virusa korona.

Smrt u Južnoj Africi i potresna sudbina holandskog bračnog para

Šta se dešava kada se stanje pacijenta pogorša usred okeana? Borovič-Skonječni objašnjava da svaki brod poseduje helidrom za hitne evakuacije. Na “MV Hondijusu” četiri osobe su hitno hospitalizovane, ali je za neke bilo prekasno zbog smrtonosnog virusa.

Prva žrtva, 70-godišnji Holanđanin, preminuo je na samom brodu, a njegovo tijelo je prebačeno na ostrvo Sveta Jelena. Tragedija je postala još veća kada je njegova 69-godišnja supruga, nakon što se onesvijestila na aerodromu u Južnoafričkoj Republici, preminula u bolnici u Johanesburgu. U istoj ustanovi život je izgubio i treći državljanin Holandije.

Virus koji ubija svaku treću osobu: Prenos sa čovjeka na čovjeka

Dr Karolina Pizjak-Kovalska, specijalista za infektivne bolesti, upozorava da je ovaj slučaj posebno alarmantan jer je reč o tipu virusa kod kojeg je potvrđen prenos sa čovjeka na čovjeka, što je inače retkost kod hantavirusa.

"Virus “Andes” izaziva hantavirusni kardiopulmonalni sindrom sa stopom smrtnosti od zastrašujućih 35 do 40 odsto. Bolest je podmukla: počinje kao običan grip sa groznicom i bolovima u stomaku, a zatim dolazi do naglog kolapsa – plućnog edema, šoka i prestanka disanja. Nažalost, specifičan lijek ne postoji ", objašnjava doktorka Pizjak-Kovalska.

Podsjećamo, najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda medicinski opremljenom letelicom britanski i holandski član posade, koji su razvili respiratorne simptome, evakuisani su preko Zelenortskih Ostrva, nakon čega su prebačeni na dalje liječenje u Holandiju, prenio je Gardijan..