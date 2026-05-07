Njemačka najavljuje uvođenje fleksibilnog radnog vremena

Njemačka ministrica rada Barbel Bas najavila je da će u junu predstaviti nacrt zakona kojim bi bila ublažena sadašnja granica osmočasovnog radnog dana.

Bas je tokom obraćanja u Bundestagu rekla da će predložene izmjene obuhvatiti i uvođenje elektronske evidencije radnog vremena radi bolje zaštite zaposlenih od mogućih zloupotreba, posebno u sektorima poput dostave paketa, prenose njemački mediji.

Ona je istakla da cilj reforme nije produženje radnog vremena, već veća fleksibilnost koja bi zaposlenima, posebno ženama i mladim očevima, omogućila lakše usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza.

Plan je izazvao oštre reakcije sindikata.

U koalicionom sporazumu najvećih njemačkih stranaka Hrišćansko-demokrastke unije i Socijaldemokratske partije predviđena je mogućnost prelaska sa dnevnog na sedmično ograničenje maksimalnog radnog vremena, prenosi Tanjug.

Predsjednik Konfederacije sindikata "Džerman trejd" Jasmin Fahimi upozorila je da bi takva reforma mogla imati negativne posljedice po radnike.

Prema važećim propisima u Njemačkoj, maksimalno radno vrijeme uglavnom iznosi osam časova dnevno, odnosno 48 sedmično.