Logo
Large banner

Probio zid kuće i sletio u kuhinju

Autor:

ATV
06.05.2026 10:11

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

U njemačkom gradu Enepetalu pikap vozilo probilo je zid stambene zgrade i zadnjim dijelom sletjelo u kuhinju stana u prizemlju.

Vozač je, krećući se u rikverc, ušao pikapom u zgradu probivši fasadu. Zadnji dio teretnog prostora kamiona završio je u kuhinji stana u prizemlju, saopštila je vatrogasna služba Enepetala.

U momentu nesreće u stanu nije bilo nikog od ukućana. Ni vozač ni bilo ko drugi nije povređen.

Nesreća se dogodila tokom popravke vozila teškog oko tri i po tone.

Policija još istražuje tačan uzrok incidenta i za sada nije saopštila više detalja.

Полиција Њемачка

Svijet

Njemačka: Potraga završena tragično, pronađeno tijelo dječaka

Nakon što su građevinski inženjeri pregledali konstrukciju zgrade, vatrogasci i pripadnici Savezne agencije za tehničku pomoć izgradili su drvenu rampu i izvukli pikap iz stana. Dijelovi zgrade su poduprti, a fasada je privremeno zapečaćena.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Policija

autom probio zid kuće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

Auto-moto

Kazne preko 400 evra: Klima uređaj u autu vas može skupo koštati

1 d

1
Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

Svijet

Otkriven identitet muškarca koji je automobilom usmrtio dvoje ljudi u Lajpcigu

1 d

0
Резерве хране окнзерве тјестенина

Svijet

Počelo je? Njemačka se sprema za najgore

1 d

0
Бодљикава жица

Svijet

Granična kontrola i dalje na snazi

2 d

0

Više iz rubrike

Ерупција вулкана у Италији

Svijet

Ponovo "proradio" vulkan u Italiji

1 h

0
Аутомобил Тесла

Svijet

Tesla povlači preko 200.000 automobila

1 h

0
Вакцина

Svijet

"Ne postoje kontraindikacije za upotrebu vakcine protiv raka kod starijih"

1 h

0
АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Svijet

AI slika italijanske premijerke u donjem vešu postala viralna: Oglasila se Meloni

2 h

0

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner