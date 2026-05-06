Probio zid kuće i sletio u kuhinju

U njemačkom gradu Enepetalu pikap vozilo probilo je zid stambene zgrade i zadnjim dijelom sletjelo u kuhinju stana u prizemlju.

Vozač je, krećući se u rikverc, ušao pikapom u zgradu probivši fasadu. Zadnji dio teretnog prostora kamiona završio je u kuhinji stana u prizemlju, saopštila je vatrogasna služba Enepetala.

U momentu nesreće u stanu nije bilo nikog od ukućana. Ni vozač ni bilo ko drugi nije povređen.

Nesreća se dogodila tokom popravke vozila teškog oko tri i po tone.

Ein schwerer Pick-up durchbrach in Ennepetal eine Hauswand und landete in der Küche einer unbewohnten Wohnung. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig. https://t.co/wjUw9djjkU pic.twitter.com/sLl4bpHZHq — Kölnische Rundschau (@KoelnischeR) May 6, 2026

Policija još istražuje tačan uzrok incidenta i za sada nije saopštila više detalja.

Nakon što su građevinski inženjeri pregledali konstrukciju zgrade, vatrogasci i pripadnici Savezne agencije za tehničku pomoć izgradili su drvenu rampu i izvukli pikap iz stana. Dijelovi zgrade su poduprti, a fasada je privremeno zapečaćena.

