Otkriven identitet muškarca koji je automobilom usmrtio dvoje ljudi u Lajpcigu

05.05.2026 07:08

Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу
Foto: Printscreen/X

Stravičan scene odigrale su se u ponedjeljak poslijepodne u centru Lajpciga, gdje je 33-godišnji Nijemac automobilom ušao u pješačku zonu i izazvao smrt dvije osobe te povrede kod više prolaznika. Osumnjičeni je uhapšen na licu mjesta.

Nalet vozilom u pješačkoj zoni

U ulici Grimaishe, jednoj od najprometnijih pješačkih zona u Lajpcigu, oko 16:45 sati vladao je uobičajen popodnevni promet. Iznenada je bijeli Folksvagen Taigo skrenuo s trga Augustusplac i velikom brzinom ušao među pješake.

Prema svjedocima, vozilo se kretalo brzinom između 80 i 100 kilometara na sat, udarajući ljude ispred sebe. Vožnja je završila kada je automobil udario u zaštitne stubiće na trgu. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i zatekla vozača koji se bez otpora predao.

Porodični čovjek i trener boksa

Prema pisanju lista Bild, osumnjičeni je Džefri K. (33), tehničar za održavanje iz Lajpciga, oženjen i otac jednog djeteta. Bio je poznat i kao trener boksa u lokalnom klubu.

Motiv napada još nije zvanično potvrđen, ali se prema nezvaničnim informacijama spominje svađa neposredno prije događaja. Takođe, navodi se da je osumnjičeni ranije imao psihičkih problema.

Reakcija hitnih službi i vlasti

Nakon incidenta aktiviran je alarm za masovnu nesreću. Na teren su upućene brojne policijske i medicinske ekipe, kao i spasilački helikopter. Područje je odmah blokirano, a obližnji objekti korišteni su za zbrinjavanje povrijeđenih.

Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung potvrdio je smrt dvije osobe – žene od 63 godine i muškarca od 77 godina, oba njemački državljani.

Premijer Saksonije Mihael Krečmer poručio je: „Duboko sam potresen. U mislima sam sa žrtvama i njihovim porodicama. Povrijeđenima želim snagu i brz oporavak.“

Ministar unutrašnjih poslova Saksonije Armin Šuster opisao je događaj kao „strašan čin pomahnitalog pojedinca“ i potvrdio da osumnjičeni više ne predstavlja opasnost.

Policija poziva svjedoke

Policija u Lajpcigu i Državna kriminalistička služba Saksonije pozivaju građane koji su bili u centru grada u vrijeme napada da dostave informacije, snimke ili svjedočenja koja mogu pomoći istrazi.

