Nestala porodica sa jednomjesečnom bebom: U toku velika potraga

Njemačka policija pokrenula je potragu za porodicom koja je nestala iz gradske četvrti Grunau u Lajpcigu, pošto nadležne službe nisu zatekle nikoga u njihovom stanu tokom planirane intervencije zbog zaštite djeteta.
Prema informacijama policije, zaposleni službe za brigu o djeci planirali su u petak da preuzmu jednomjesečnu djevojčicu i stave je pod zaštitu države. Međutim, dolaskom u stan nisu pronašli nijednog člana porodice.
Republika Srpska
Sahranjena majka Milorada Dodika
Porodica je posljednji put viđena istog dana oko 16 sati, nakon čega im se gubi svaki trag. Okolnosti nestanka izazvale su zabrinutost nadležnih službi.
Policija je potvrdila da postoji osnovana sumnja na ugrožavanje dobrobiti djeteta. Upravo je ta sumnja bila razlog planirane intervencije socijalnih službi.
– U toku je intenzivna potraga, izjavila je portparolka policije, dodajući da se preduzimaju sve mjere kako bi se porodica što prije pronašla i osigurala sigurnost djeteta.
BiH
Hoće li Smoljana postati spalionica otpada? Radanović upozorava na ekološku katastrofu
Vlasti apeluju na građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije o kretanju ili boravištu porodice.
– Tražimo svjedoke koji su bili u kontaktu s porodicom M. ili su ih možda vidjeli i mogu da pruže informacije o tome gdje bi mogli da se nalaze, navodi policija.
Prema dostupnim podacima, riječ je o biološkim roditeljima djeteta.
