Klupko se polako odmotava: Poznato koga je podržavao napadač na Trampa

Napadač koji je otvorio vatru tokom svečane večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, bio je pristalica Kamale Haris i donator demokratske kampanje, pišu američki mediji.

Riječ je o 31-godišnjem Kolu Alenu iz Kalifornije, repetitoru za buduće studente i diplomcu Kalifornijskog instituta za tehnologiju. Prema navodima iz istrage, on je poslije hapšenja priznao da su mu meta bili zvaničnici Trampove administracije.

Pristalica Kamale Haris i diplomac Kalteka

Alen je 2017. godine završio Kalifornijski institut za tehnologiju, poznat kao Kaltek, gdje je stekao diplomu osnovnih studija iz mašinstva, a prošle godine i master diplomu iz računarskih nauka.

Radio je u kompaniji C2 Eđukejšn, gde je u decembru 2024. proglašen za „učitelja mjeseca". Iste godine donirao je 25 dolara za kampanju Kamale Haris preko AktBlu, političkog komiteta koji prikuplja novac za demokrate.

Na događaj došao sa tri vrste oružja

Policija smatra da je Alen bio gost hotela Vašington Hilton, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće.

Svijet Tramp: Nije bilo upozorenja o prijetnjama

Na događaj je došao naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, a zatim pokušao da se probije kroz bezbjednosnu zonu prema sali u kojoj su se nalazili Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens, članovi kabineta i drugi gosti.

Tokom pucnjave jedan pripadnik Tajne službe pogođen je u zaštitnu opremu. Napadač je savladan, uhapšen i prebačen u bolnicu.

Optužen za napad na federalnog službenika

Prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 27. april. Alen je optužen za upotrebu vatrenog oružja i napad na federalnog službenika.

Američke vlasti vjeruju da je djelovao sam. Istraga se nastavlja, a nadležni pokušavaju da utvrde kako je uspio da se približi prostoru u kojem se održavao događaj sa najvišim predstavnicima američke administracije.